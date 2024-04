Addio al Professor Paolo Arrigoni: cordoglio e ricordi dall’ambito politico pisano

Scritto da admin• 6:02 pm• Pisa, Attualità, Politica, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Il Professor Paolo Arrigoni, noto esponente della Democrazia Cristiana di Pisa e Segretario provinciale, è venuto a mancare, suscitando numerosi messaggi di cordoglio da parte dei suoi amici e colleghi politici.

L’Associazione Scudo Crociato, rappresentata dal Presidente Giovanni Garzella, si unisce al dolore della famiglia, ricordando il Prof. Arrigoni come un uomo estremamente preparato, calmo e buono.

Altri amici hanno espresso il loro pensiero, tra cui l’ex segretario provinciale Aldo Santilli, che ha sottolineato l’equilibrio e la pacatezza del Prof. Arrigoni, sia come uomo che come politico, mentre l’ex consigliere provinciale Carlo Dolci lo ricorda come un collega sereno e tranquillo, nonché un ottimo Segretario Provinciale.

Anche l’ex Consigliere Regionale Piero Pizzi ha espresso le sue condoglianze, ricordando il valore del Prof. Arrigoni come medico, amministratore pubblico e dirigente della DC, mentre Andrea Paganelli ha sottolineato la sua educazione e compostezza.

L’assessore al Comune di Pisa, Riccardo Buscemi, ha reso omaggio al Prof. Arrigoni per il suo impegno al servizio della comunità, sia come medico che come politico, mentre Maria Pini ha espresso il suo apprezzamento per la compostezza e la preparazione del Prof. Arrigoni.

Infine, il Presidente di Sviluppo Toscana, Andrea Serfogli, ha ricordato il Prof. Arrigoni come una figura che coniugava la professionalità del medico e del professore universitario con la passione e l’impegno politico, lasciando un vuoto significativo nella comunità.

