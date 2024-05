Parte da Pisa la candidatura al Parlamento europeo di Francesco Torselli (FDI)

Scritto da admin• 8:08 pm• Pisa, Politica

PISA – Francesco Torselli ha presentato a Pisa presso l’Hotel Galilei la sua candidatura per il Parlamento Europeo in una sala congressi piena di iscritti e simpatizzanti di Fratelli d’Italia di tutta la provincia.

Sono intervenuti il presidente provinciale di Fratelli d’Italia Serena Bulleri, il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Diego Petrucci, gli assessori del comune di Pisa, Giulia Gambini e Filippo Bedini.



Nel suo intervento Filippo Bedini ha sottolineato: “Sosteniamo Francesco Torselli che va in Europa per proteggere i nostri valori e la nostra identità fondata sulla civiltà greco-romana e giudaico-cristiana”.

Francesco Torselli ha presentato la sua visione per un Europa: “Andiamo in Europa come Fratelli d’Italia per cambiarla e renderla più forte e più competitiva al mondo e per un Europa dei popoli sovrani”- ha sottolineato Torselli.Ma soprattutto per portare il buonsenso anche per le politiche di green deal, che penalizzano le aziende europee.”.

