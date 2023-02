Scritto da admin• 6:07 pm• Pisa SC

PISA – Il Responsabile della CAN Serie A e B Gianluca Rocchi ha affidato la gara Parma-Pisa in programma martedì 28 febbraio (ore 20.30) e valida per la 27° giornata del campionato Serie BKT a Gianluca Aureliano di Bologna.



Il direttore di gara sarà assistito da Luigi Rossi di Rovigo e Nicolò Cipriani di Empoli

Il Quarto Ufficiale sarà Gabriele Scatena di Avezzano. VAR Michael Fabbri di Ravenna AVAR Matteo Gualtieri di Asti.

Last modified: Febbraio 27, 2023