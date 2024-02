Parma – Pisa 3-2. Un buon Pisa non basta. Il Parma passa all’ultimo respiro

Scritto da admin• 1:35 pm• Pisa SC



PISA – Il Pisa esce sconfitto (3-2) nel recupero del recupero al Tardini di Parma ma tiene testa alla capolista che fatica non poco per battere la squadra di mister Aquilani. Vantaggio di Benedyczak pari di Valoti, poi nella ripresa ancora Man porta i ducali in vantaggio ma Canestrelli al 92 trova il pari. Il Parma però trova la rete del vantaggio al 96’ con Delprato. Grande gioia del Parma grandi proteste del Pisa verso Pezzuto che assegna la rete dopo un check del Var.



di Antonio Tognoli

PRE GARA. Alla fine mister Aquilani schiera la difesa a tre e preferisce Valoti a Bonfanti. Tourè e Torregrossa ancora in campo dal primo minuto. Parma schierato con il 4-2-3-1 con Man, Mihaila e Benedyczak alle spalle dell’unica punta Bonny. Fischia Pezzuto della sezione di Lecce. Duemila i tifosi pisani al seguito della squadra nerazzurra.



IL PRIMO TEMPO. Un minuto di raccoglimento per le vittime di Firenze. “Basta morti sul lavoro” recita uno striscione della Curva Nord Maurizio Alberti. Il Pisa che da l’avvio al big match del Tardini. Nerazzurri in maglia gialla, Parma in blu con un effetto cromatico particolare ad inizio match. Il primo tiro è di Mihala dai venti metri para a terra Nicolas, ma a rispondere ai locali è un destro di Valoti, che però sfila a fondo campo. Sì va da una parte all’altra in pochi secondi con Man, che viene fermato da una splendida copertura di Barbieri. Bella partita. Il Pisa non sta a guardare. Barbieri fa correre Tourè che entra in area dalla destra e Chichizola è bravo e fortunato a parare il rasoterra del numero 15 di Aquilani che si dispera. Non c’è un attimo di tregua. Man serve Benedyczak ma il suo diagonale è respinto con i piedi da Nicolas. Grande occasione per il Pisa al minuto 22: Veloso pesca Valoti che appoggia per Torregrossa a tu per tu con la porta, palla incredibilmente fuori. Come succede spesso nel calcio al gol sbagliato corrisponde un gol subito. Gran cross dalla destra di Delprato che trova Benedyczak in mezzo all’area che in girata trova l’angolino alla sinistra di Nicolas: 1-0. Parma in vantaggio. La risposta del Pisa è immediata. Esteves ci prova dal limite ma il suo tiro viene respinto. Barbieri continua a spingere a destra e da un suo cross Circati è corretto in corner. Dalla bandierina arriva il pari del Pisa con un Tourè che di testa trova Valoti che con il destro gira a rete davanti a Chichizola: 1-1 confermato anche dopo il check del Var. Ottavo gol per Valoti in maglia nerazzurra. Dopo un minuto di recupero si va al riposo sull’1-1 al Tardini.



IL SECONDO TEMPO. Ad inizio ripresa subito tre cambi. Nel Pisa dentro Bonfanti per Torregrossa, nel Parma Hernani rileva Sohm, mentre Bonny lascia il posto ad Estevez. La prima occasione è per il Parma con Man che innesca Bernabè, ma il suo tiro termina a lato. La gara è meno bella della prima frazione di gioco. Pecchia rileva Mihala e inserisce Charpentier. Nerazzurri in controllo del match che di tanto in tanto si portano in avanti. Valoti trova lo spazio per innescare Bonfanti, Balogh ferma tutto in scivolata. Dall’altra parte Man innesca Charpentier che con un diagonale potente chiama Nicolas alla deviazione in angolo. Pecchia vuole vincere ed inserisce anche Camara. Bernabè tenta un tiro alla “Di Marco”, ma il tiro non è all’altezza e Nicolas cattura la sfera. Il Pisa non riesce ad uscire in questa ripresa. Mister Aquilani richiama Veloso e Barbieri (che non sta bene) ed inserisce Piccinini e Beruatto. Charpentier si becca il giallo per un fallo su Nicolas che lo aveva eluso. Attacca il Parma. Caracciolo sbroglia una matassa difficile dalle parti di Nicolas. I nerazzurri però in questa ripresa hanno grande difficoltà ad uscire dalla propria tre quarti. Dentro Moreo e fuori Esteves a poco meno di un quarto d’ora dalla fine. E proprio pochi istanti dopo su una conclusione di Bernabè dal limite è provvidenziale la deviazione con la coscia di Moreo che fa carambolare la palla sulla traversa. Poi Nicolas fa sua la sfera. Ma al minuto 80 il Parma passa in vantaggio: grande azione di Hernani dalla sinistra cross rasoterra in mezzo per Man che controlla e batte Nicolas: 2-1. Parma di nuovo avanti. Ma il Pisa non si dà per vinto e ci prova. Piccinini da destra serve Moreo che con il destro però calcia alto sopra la traversa. Lisandru Tramoni guadagna una punizione dal limite. Marin scodella un cross per la testa di Canestrelli che al 92’ pareggia i conti: 2-2. La gara sembra finire qui l’arbitro però non fischia e fa giocare e nell’ultima azione il Parma passa in vantaggio con Delprato che raccoglie una difettosa respinta di Nicolas e scaraventa la palla in rete: 3-2. Esplode il Tardini. Il Parma conquista la terza vittoria in altrettante partite il Pisa esce immeritatamente sconfitto dal Tardini.

PARMA – PISA 3-2

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Delprato, Balogh, Circati, Coullibaly; Bernabè (84’ Partipilo) Sohm (46’ Hernanj); Man, Mihaila (56’ Charpentier) Benedyczak (65’ Camara) Bonny (46’ Estevez). A disp. Martin, Corvi, Paredes, Colak, Azvedo, Cyprien, Di Chiara. All. Fabio Pecchia.

PISA (3-5-1-1): Nicolas; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Barbieri (68’ Beruatto) Veloso (68’ Piccinini), Marin, Tourè, Esteves (81’ Tramoni L.); Valoti (76’ Moreo) Torregrossa (46’ Bonfanti). A disp. Loria, Leverbe, Hermannsson, Mlakar, Masucci, Arena, Barberis. All. Alberto Aquilani.

ARBITRO: Ivano Pezzuto della sezione di Lecce

RETI: 25’ Benedyczak (PR), 35’ Valoti (PI), 80’ Man (PR), 92’ Canestrelli (PI), 95’ Delprato (PR)

NOTE: giornata di sole, terreno in buone condizioni. Ammoniti Canestrelli (PI), Charpentier (PR), Tramoni L. (PI), Coulibaly (PR), Nicolas (PI). Angoli 2-2. Rec pt 1’; st 4’. Spettatori 14mila circa di cui 1822 provenienti da Pisa.



Foto Francesco Del Cesta

