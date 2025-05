Parallelo Dance porta a Pisa “Agapè – Universal Love”: tre performance di teatro-danza ispirate al Giubileo 2025

Written by admin• 12:40 pm• Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA – In occasione del Giubileo 2025, l’associazione Parallelo Dance presenta Agapè – Universal Love, un progetto di teatro-danza articolato in tre performance ispirate alle virtù teologali: Fede, Speranza e Carità. Ogni azione scenica è pensata come tappa di un unico percorso artistico e spirituale, mantenendo però una propria autonomia formale.

«Anche quest’anno Parallelo Dance propone un progetto di grande valore – commenta l’assessore alla cultura Filippo Bedini – che si inserisce con coerenza nel programma di eventi per il Giubileo a Pisa. La scelta delle tre chiese cittadine di San Paolo a Ripa d’Arno, Santa Caterina e San Michele in Borgo come scenari delle performance, oltre ad essere particolarmente suggestiva, amplifica la forza espressiva degli spettacoli. Ringrazio Michele Arena per averci coinvolto fin dall’inizio: siamo convinti che questa collaborazione abbia arricchito ulteriormente l’iniziativa».

Il progetto, sostenuto dal Comune di Pisa, dalla Fondazione Pisa e dalle parrocchie ospitanti, mette in dialogo danza, arte visiva e musica, con una scenografia simbolica che associa a ciascuna virtù una forma geometrica: piramide per la Fede, cubo per la Speranza, sfera per la Carità. Questi elementi diventano parte integrante della messa in scena, evocando significati spirituali e profondità concettuale.

Gli appuntamenti sono in programma:

29 maggio , Chiesa di San Paolo a Ripa d’Arno (Fede)

, Chiesa di San Paolo a Ripa d’Arno (Fede) 14 giugno , Chiesa di Santa Caterina (Speranza)

, Chiesa di Santa Caterina (Speranza) 21 giugno, Chiesa di San Michele in Borgo (Carità)

Ogni serata prevede due repliche: alle 20.45 e alle 21.30. La partecipazione è gratuita, ma è necessario prenotarsi scrivendo a segreteriaparallelo@gmail.com, indicando l’orario scelto e il numero dei partecipanti.

Last modified: Maggio 27, 2025