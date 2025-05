Nuovo Parco di Via Pungilupo: un’opera strategica per la sicurezza idraulica del quartiere e dell’area ospedaliera di Cisanello

Written by Antonio Tognoli• 12:40 pm• Attualità, Pisa, Politica

PISA – La Prima Commissione Consiliare Permanente del Comune di Pisa ha effettuato martedì 27 maggio un sopralluogo presso il cantiere del nuovo Parco di via Pungilupo, un intervento di grande valore non solo dal punto di vista urbanistico e ambientale, ma soprattutto per la funzione strategica di protezione idraulica che assumerà per il quartiere e per l’area circostante l’Ospedale di Cisanello.

L’opera, progettata in sinergia tra Comune e tecnici specializzati, rappresenta un esempio concreto di pianificazione integrata tra verde urbano e infrastrutture di mitigazione del rischio idraulico. Il parco, infatti, fungerà da cassa di espansione naturale, in grado di raccogliere e regolare le acque meteoriche, prevenendo allagamenti in una delle zone più delicate dal punto di vista idrogeologico della città.

Durante il sopralluogo, i membri della Commissione hanno potuto constatare l’eccellente stato di avanzamento dei lavori e l’attenzione con cui l’intervento è stato pensato per coniugare funzionalità, sostenibilità e sicurezza. Tuttavia, non possiamo non esprimere forte preoccupazione per l’assenza, a tutt’oggi, di un finanziamento da parte della Regione Toscana per la realizzazione dell’idrovora, elemento essenziale previsto già nel progetto originario redatto anni fa proprio dalla stessa Regione.

“È inaccettabile – commentano i commissari – che un’opera pubblica così rilevante, progettata anni fa proprio con il contributo della Regione, resti priva di un componente fondamentale a causa della mancanza di volontà politica e amministrativa. Questo ritardo mette a rischio l’efficacia dell’intervento e dimostra, purtroppo, una grave lacuna nella gestione delle priorità infrastrutturali da parte della Regione Toscana.”

I consiglieri comunali Elena Del Rosso e Maurizio Nerini (Fratelli d’Italia), presenti al sopralluogo, hanno annunciato che presenteranno un atto formale sia in Commissione sia in Consiglio comunale per sollecitare ufficialmente la Regione Toscana a finanziare e completare l’opera. “Non possiamo permettere – affermano – che l’inerzia amministrativa blocchi un’infrastruttura fondamentale per la sicurezza idraulica e per la vivibilità di un’intera zona della città, tanto più in prossimità di un polo ospedaliero di rilevanza regionale.”

Un riconoscimento particolare – si legge nella nota – va all’assessore ai lavori pubblici e vicesindaco Raffaele Latrofa, che con competenza e determinazione ha svolto un ruolo fondamentale nel reperire i fondi del PNRR necessari per l’intervento e nel portarli alla fase di concreta lavorazione. Il suo impegno ha permesso di dare nuovo impulso a un progetto strategico per la città, restituendo centralità alla prevenzione e alla sostenibilità ambientale nelle politiche urbane del Comune di Pisa.

Il Comune di Pisa continuerà a sollecitare con forza l’erogazione dei fondi necessari, affinché il sistema idraulico venga completato secondo il progetto originario e possa garantire la piena sicurezza dell’area, soprattutto in previsione dell’incremento della pressione urbanistica nella zona di Cisanello.

Last modified: Maggio 27, 2025