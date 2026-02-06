Written by Febbraio 6, 2026 10:56 pm Pisa SC

Il tifo pisano fa la sua presenza anche a Verona malgrado i divieti: ventisei eroici supporters nella curva ospiti del Bentegodi

HomePisa SCIl tifo pisano fa la sua presenza anche a Verona malgrado i divieti: ventisei eroici supporters nella curva ospiti del Bentegodi

VERONA – Malgrado la trasferta di Verona fosse vietata ai residenti in Provincia di Pisa, diversi tifosi nerazzurri residenti al di fuori del territorio provinciale non hanno assolutamente rinunciato a dare sostegno ai propri beniamini.

       di Maurizio Ficeli 

Infatti il settore riservato agli ospiti è rimasto aperto anche se solo per i residenti fuori dalla provincia, in tutto 26 eroici tifosi con due bandiere rossocrociate a sventolare. Una decisione discutibile quella di escludere i tifosi nerazzurri, in quanto, nella gara di andata, gli scontri che si verificarono fra pisani e veronesi furono per una falla nel  servizio d’ordine.

Inizia la gara è I tifosi nerazzurri sostengono come è possibile il Pisa, anche se è chiaro che il tifo di casa è preponderante per ovvie ragioni di numeri. Nonostante fosse assente la controparte ultras pisana dalla curva scaligera si è alzato qualche coro offensivo verso Pisa, a cui i pochi tifosi nerazzurri hanno replicato senza tanti complimenti. La gara termina a reti bianche fra i fischi sonori del pubblico di casa, mentre i giocatori nerazzurri vanno a ringraziare la sparuta rappresentanza dei tifosi nerazzurri. 

Last modified: Febbraio 6, 2026
Previous Story
Al “Bentegodi” finisce senza reti tra Verona e Pisa che rimangono ultimi in classifica
Next Story
Paolo Sammarco: “Un buon primo tempo, poi nella ripresa siamo calati, dobbiamo migliorare”

Comments are closed.

Close
Seleziona una categoria
Articoli più visti