Il tifo pisano fa la sua presenza anche a Verona malgrado i divieti: ventisei eroici supporters nella curva ospiti del Bentegodi

VERONA – Malgrado la trasferta di Verona fosse vietata ai residenti in Provincia di Pisa, diversi tifosi nerazzurri residenti al di fuori del territorio provinciale non hanno assolutamente rinunciato a dare sostegno ai propri beniamini.

Infatti il settore riservato agli ospiti è rimasto aperto anche se solo per i residenti fuori dalla provincia, in tutto 26 eroici tifosi con due bandiere rossocrociate a sventolare. Una decisione discutibile quella di escludere i tifosi nerazzurri, in quanto, nella gara di andata, gli scontri che si verificarono fra pisani e veronesi furono per una falla nel servizio d’ordine.

Inizia la gara è I tifosi nerazzurri sostengono come è possibile il Pisa, anche se è chiaro che il tifo di casa è preponderante per ovvie ragioni di numeri. Nonostante fosse assente la controparte ultras pisana dalla curva scaligera si è alzato qualche coro offensivo verso Pisa, a cui i pochi tifosi nerazzurri hanno replicato senza tanti complimenti. La gara termina a reti bianche fra i fischi sonori del pubblico di casa, mentre i giocatori nerazzurri vanno a ringraziare la sparuta rappresentanza dei tifosi nerazzurri.

