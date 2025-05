Paolo Mannella eletto presidente nazionale della Conferenza dei corsi di laurea in Ostetricia

Written by admin• 3:43 pm• Attualità, Pisa

PISA – Paolo Mannella, professore associato di Ginecologia e Ostetricia all’Università di Pisa e presidente del corso di laurea in Ostetricia, è stato eletto nuovo presidente della Conferenza permanente dei corsi di laurea in Ostetricia, il principale organismo nazionale di riferimento per il coordinamento e lo sviluppo dei percorsi formativi nel settore.

La Conferenza ha il compito di promuovere il miglioramento continuo della qualità didattica dei corsi di laurea in Ostetricia, favorendo il dialogo tra Università, Servizio Sanitario Nazionale, Ministeri competenti e la Federazione Nazionale degli Ordini della Professione Ostetrica. Si tratta di un punto di riferimento strategico per la definizione di linee guida, standard formativi e progettualità condivise su scala nazionale.

L’elezione del professor Mannella rappresenta un riconoscimento di grande rilievo per il suo costante impegno nella formazione ostetrica e nella promozione dell’eccellenza didattica e scientifica. Al tempo stesso, è motivo di orgoglio per l’intera comunità accademica pisana, che da anni si distingue nel panorama nazionale per la qualità dell’insegnamento e dell’innovazione in ambito ostetrico.

“Questa nomina non è solo un onore personale – ha commentato il professor Mannella – ma anche la testimonianza del valore e della qualità del lavoro svolto a Pisa, frutto della collaborazione tra docenti, studenti, professionisti e istituzioni. Il nostro obiettivo sarà una formazione ostetrica sempre più innovativa, multidisciplinare e vicina alle reali esigenze della salute pubblica”.

Il nuovo incarico nazionale del professor Mannella rafforza il ruolo dell’Università di Pisa come polo d’eccellenza nella formazione sanitaria, contribuendo alla crescita di una rete professionale e accademica orientata alla qualità, alla ricerca e alla cura.

Maggio 30, 2025