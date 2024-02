Paolo Bianco: “Dopo essere passati in vantaggio dovevamo continuare a giocare”

Scritto da admin• 11:16 pm• Pisa SC

PISA – Ancora silenzio stampa per il Pisa. In sala stampa a commentare il pareggio (2-2) tra Pisa e Modena il tecnico gialloblù Paolo Bianco.

di Antonio Tognoli

“C’è rammarico perché potevamo portare a casa l’intera posta. Siamo stati puniti nel primo tempo. Nella ripresa dopo essere andati in vantaggio dovevamo continuare a giocare la partita invece ci siamo fermati e abbiamo preso il pareggio. Sull’arbitro non me la sento di dire niente. Questo campionato è molto strano. Undici partite sono tante e può succedere di tutto. Questo per noi è il quinto pareggio consecutivo dopo il 3-0 al Parma. Noi lavoreremo per stare agganciati ai play-off fino all’ultimo”.

