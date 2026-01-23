Palazzo Blu, la mostra fotografica ‘Uganda’ aperta da domani a ingresso libero

Written by admin• 12:15 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Dal 24 gennaio al 15 marzo 2026, Palazzo Blu di Pisa ospita la mostra fotografica “UGANDA: La conoscenza è salute e libertà”. La mostra – a ingresso gratuito – nasce dall’idea di documentare e far conoscere i luoghi e la gente di un’area rurale del Sud Ovest dell’Uganda – la regione di Kyamuhunga – dove sono forti e tangibili la testimonianza e l’impegno umanitario dei missionari e del volontariato cattolico e laico italiano dagli ultimi decenni del ‘900.

Le immagini in mostra rappresentano il reportage realizzato da Fabio Muzzi, fotoreporter senese, durante i viaggi compiuti nel settembre del 2024 e del 2025 nei luoghi in cui ha vissuto e operato il padre missionario comboniano Padre Paolino Tomaino (1937–2024).

La vita di Padre Paolino è stata guidata da un’idea tanto semplice quanto radicale e visionaria: la scuola e l’istruzione come strumenti di emancipazione, salute e libertà. Il missionario ha dedicato la propria esistenza ai più fragili, ai bambini e agli adolescenti, costruendo scuole, creando luoghi di incontro, accendendo la luce del sapere là dove mancava.

La mostra a Palazzo Blu, curata da Alessandro Pingitore, presenta 20 foto e nasce da questa visione, sviluppandosi come un viaggio attraverso strade, villaggi e volti segnati dal passaggio del missionario. Le fotografie non si limitano a documentare luoghi, ma restituiscono le tracce di una presenza, di un’azione silenziosa e concreta che ha fatto dell’istruzione un fondamento di dignità, autonomia e speranza. Ogni immagine è una testimonianza : anche nelle realtà più complesse e difficili è possibile trovare la forza di sorridere, imparare e costruire basi solide per una vita migliore, fondata sulla conoscenza e sulla solidarietà.

In occasione della mostra vengono presentate alcune testimonianze visive e documentarie della campagna vaccinale “AGAINST HBV”, avviata nel settembre 2025 presso il St. Daniel Comboni Hospital di Kyamuhunga, struttura sanitaria fondata da Padre Paolino.

Il progetto umanitario di vaccinazione, coordinato dalla Dottoressa Barbara Coco, epatologa dell’Unità di Epatologia – AOU Pisa, è inserito nel più ampio programma promosso dall’Organizzazione Mondiale della Sanità ed è finalizzato alla riduzione della trasmissione materno-infantile dell’infezione da virus dell’epatite B, attraverso interventi sanitari concreti e continuativi sul territorio. L’iniziativa è stata resa possibile grazie al sostegno dell’Associazione Dottore Pietro Ciccorossi, fondata in memoria dell’epatologo pisano scomparso prematuramente 10 anni fa.

La mostra è realizzata da Palazzo Blu con il sostegno della Fondazione Pisa e con il contributo di numerose istituzioni e donatori privati della città di Pisa.

Last modified: Gennaio 23, 2026