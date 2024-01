Palazzo Blu: al via gli incontri in auditorium sulle Avanguardie

Scritto da admin• 12:08 pm• Pisa, Cultura, Tutti

PISA – In occasione della mostra “LE AVANGUARDIE.CAPOLAVORI DAL PHILADELPHIA MUSEUM OF ART” allestita nelle sale di Palazzo Blu dal 28 settembre 2023 fino al 7 aprile 2024, Fondazione Palazzo Blu propone un interessante programma di conferenze che si svolgeranno presso l’Auditorium, in via Pietro Toselli 27 di Pisa, durante il corso della mostra.

Il Programma:

1° incontro ore 17.30, giovedì 11 gennaio 2024

“Pablo Picasso, l’avanguardista”

Con Marco Carminati, storico dell’arte, scrittore e giornalista, della “Domenica” de “Il Sole 24 Ore”.

Non è certo un caso che il bellissimo Autoritratto giovanile di Pablo Picasso apra la mostra “Le Avanguardie. Capolavori dal Philadelphia Museum of Art”. Picasso è stato davvero un’avanguardista della prima ora, uno spartiacque tra la tradizione ottocentesca e l’arte contemporanea, innovativo, poliedrico, a tratti irritante e sempre imprevedibile: ha lasciato un segno indelebile nella storia dell’arte, soprattutto per esser stato il fondatore (insieme a Georges Braque) di un movimento d’avanguardia per eccellenza: il Cubismo. Tra fatti e aneddoti, il racconto attraverserà la prima parte della vita di Picasso, dalla gioventù burrascosa all’invenzione del Cubismo, da Les demoiselles d’Avignon (1907) al travolgente capolavoro di Guernica (1937).

L’ incontro è aperto al pubblico, per partecipare occorre registrarsi su eventbrite.it.

Per info palazzoblu.it

