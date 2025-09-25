Written by Settembre 25, 2025 3:08 pm Pisa, Politica

Paladini (Forza Italia): “Felice del sostegno dell’UDC anche nella provincia di Pisa”

HomePisa, PoliticaPaladini (Forza Italia): “Felice del sostegno dell’UDC anche nella provincia di Pisa”

Carti (UDC): “Un progetto unitario, con valori comuni, per dare risposte concrete al territorio”.

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Lorenzo Paladini, segretario provinciale di Forza Italia e candidato al Consiglio regionale della Toscana.

«Sono molto soddisfatto di poter contare, anche nella provincia di Pisa, sul sostegno degli amici dell’Unione di Centrodichiara Lorenzo Paladini, segretario provinciale di Forza Italia e candidato al Consiglio Regionale –. Si tratta di un segnale significativo, che rafforza il nostro progetto politico e testimonia la volontà di proseguire insieme nel solco dei valori liberali, popolari e riformisti che condividiamo».

A confermare l’appoggio è Luca Carti, coordinatore provinciale dell’UDC di Pisa: «In vista delle elezioni regionali del 12 e 13 ottobre, l’UDC sostiene la lista Forza Italia–UDC–Tomasi Presidente, a Pisa come nel resto della Toscana. Un impegno che nasce dai valori cristiani che fondano la nostra identità culturale e che si traduce in una piena collaborazione con Lorenzo Paladini e con tutta la squadra per questa campagna elettorale».

Paladini conclude: «Questa alleanza ci rende ancora più presenti e radicati sul territorio. Pisa, la Valdera, il Cuoio, la costa: vogliamo far sentire in ogni realtà la voce di un centrodestra serio, responsabile e vicino ai cittadini. Lavoreremo insieme per portare in Regione le esigenze concrete delle famiglie, delle imprese e delle comunità locali».

Last modified: Settembre 25, 2025
Previous Story
Ex edificio “Livi”: entro febbraio pronto il parcheggio da 96 posti auto
Next Story
Fabbrini (FdI): «Chiusura della SP30, gestione fallimentare della Provincia»

Comments are closed.

Close
Seleziona una categoria
Articoli più visti