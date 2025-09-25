Paladini (Forza Italia): “Felice del sostegno dell’UDC anche nella provincia di Pisa”

Written by admin• 3:08 pm• Pisa, Politica

Carti (UDC): “Un progetto unitario, con valori comuni, per dare risposte concrete al territorio”.

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Lorenzo Paladini, segretario provinciale di Forza Italia e candidato al Consiglio regionale della Toscana.

«Sono molto soddisfatto di poter contare, anche nella provincia di Pisa, sul sostegno degli amici dell’Unione di Centro – dichiara Lorenzo Paladini, segretario provinciale di Forza Italia e candidato al Consiglio Regionale –. Si tratta di un segnale significativo, che rafforza il nostro progetto politico e testimonia la volontà di proseguire insieme nel solco dei valori liberali, popolari e riformisti che condividiamo».

A confermare l’appoggio è Luca Carti, coordinatore provinciale dell’UDC di Pisa: «In vista delle elezioni regionali del 12 e 13 ottobre, l’UDC sostiene la lista Forza Italia–UDC–Tomasi Presidente, a Pisa come nel resto della Toscana. Un impegno che nasce dai valori cristiani che fondano la nostra identità culturale e che si traduce in una piena collaborazione con Lorenzo Paladini e con tutta la squadra per questa campagna elettorale».

Paladini conclude: «Questa alleanza ci rende ancora più presenti e radicati sul territorio. Pisa, la Valdera, il Cuoio, la costa: vogliamo far sentire in ogni realtà la voce di un centrodestra serio, responsabile e vicino ai cittadini. Lavoreremo insieme per portare in Regione le esigenze concrete delle famiglie, delle imprese e delle comunità locali».

Last modified: Settembre 25, 2025