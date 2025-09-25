Fabbrini (FdI): «Chiusura della SP30, gestione fallimentare della Provincia»

Written by admin• 3:13 pm• San Giuliano Terme, Politica

SAN GIULIANO TERME – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Simone Fabbrini, Consigliere comunale e candidato al Consiglio regionale per Fratelli d’Italia.

La chiusura al traffico della SP 30 dir. Via di Ripafratta, in vigore dal 5 aprile scorso, continua a creare forti disagi per i residenti. A denunciarlo è Simone Fabbrini, consigliere comunale e candidato al Consiglio regionale per Fratelli d’Italia, che parla di una gestione fallimentare da parte della Provincia di Pisa.

«Sono passati mesi dalla chiusura senza che la situazione sia cambiata – sottolinea Fabbrini –. Il primo comunicato parlava di un intervento urgente, ma a oggi non esiste ancora una data di riapertura. La mancanza di informazioni sta generando grande malcontento: i cittadini sono costretti a compiere lunghi giri per un percorso che, in condizioni normali, richiederebbe poche centinaia di metri. Una condizione insostenibile per lavoratori, studenti e attività economiche».

Fabbrini aggiunge: «La lentezza con cui si sta procedendo è inaccettabile e la pazienza dei residenti è ormai al limite. La sicurezza è una priorità, ma lo sono anche trasparenza e rapidità: per questo chiedo alla Provincia di Pisa di dare pubblicamente una risposta chiara sulla fine dei lavori».

Last modified: Settembre 25, 2025