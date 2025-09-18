Paladini (FI) sull’aggressione all’Università: “Condanniamo la violenza, ma le parole di Ziello preoccupano”

Written by admin• 4:11 pm• Pisa, Politica

PISA – “Condanniamo con forza l’aggressione subita dal professor Rino Casella dell’Università di Pisa. È un atto gravissimo, che nulla ha a che vedere con il legittimo diritto di esprimere opinioni politiche. Quando la protesta si trasforma in aggressione fisica e intimidazione, si oltrepassa il confine della democrazia. Al professore va tutta la mia solidarietà e vicinanza” – dichiara Lorenzo Paladini, segretario provinciale di Forza Italia a Pisa e candidato al Consiglio regionale della Toscana.

“A preoccupare però sono anche le parole di Edoardo Ziello, che ancora una volta ha invocato i manganelli come risposta politica. Siamo ormai abituati a un linguaggio politico, da parte di sceriffi e generali, che evoca periodi storici bui e controversi. Parole e simboli di questo genere non contribuiscono a stemperare i conflitti: li alimentano.

Da chi ricopre un ruolo istituzionale ci aspettiamo responsabilità e misura, non dichiarazioni che rischiano di incendiare ulteriormente il clima. Pisa, che già lo scorso anno ha conosciuto le conseguenze di certi toni, non può permettersi di ripetere gli stessi errori.

In quell’occasione l’intera città, a partire dal sindaco Michele Conti, seppe condannare con chiarezza l’eccesso. Oggi dovremmo avere la maturità di non fomentare un clima che possa far sì che si ripresentino.

Il nostro compito è costruire una comunità che respinga la violenza da ogni parte e che sappia affermare con forza i valori del rispetto reciproco, della libertà di parola e della responsabilità istituzionale.”

