Padel. “X Coppa dei Club MSP ITALIA” in Toscana, dal 18 gennaio inizia il percorso che porterà alla conquista del titolo regionale

Written by admin• 12:23 pm• Pisa, Sport

E’ stato reso noto il calendario delle gare

PISA – E’ davvero tutto pronto per la “X° Coppa dei Club MSP ITALIA” di Padel in Toscana, manifestazione realizzata grazie alla sinergia tra l’Asd Padelmaniac e MSP Toscana che già ha prodotto l’edizione del 2024 e che sarà già ritoccata al rialzo in questo 2025 con le squadre iscritte che sono più che raddoppiate. E la prima giornata è dietro l’angolo visto che si inizierà a scendere in campo dal prossimo 18 gennaio.

Le squadre partecipanti, suddivise in tre gironi eliminatori, sono suddivise fra le province di Pistoia, Pisa, Firenze e Grosseto: tutti pronti ad entrare nell’albo d’oro della manifestazione dopo il trionfo 2024 del Pisa Padel Club Vibora. Un lavoro organizzativo portato avanti grazie alla collaborazione fra MSP Toscana e Asd Padelmaniac, che si occupa di promuovere eventi e manifestazioni di padel sul territorio nazionale.

“Sono davvero entusiasta del riscontro che l’edizione 2025 della manifestazione ha riscontrato in tutta la Toscana – afferma Lorenzo Santalucia, direttore sportivo di Padelmaniac e istruttore presso il Campus Padel Club di Pistoia – adesso non resta che iniziare la competizione e che vinca il migliore. La nostra associazione parteciperà alla competizione con due squadre, sponsorizzate “Riccardo Corredi” e “MC Auto”, che andranno a raccogliere il frutto del lavoro fatto in allenamento in questi mesi. Ringrazio, pertanto, tutti i circoli partecipanti e i partner che supporteranno la manifestazione“.

Questi i gironi della competizione. Gruppo Bianco: MC Auto Padelmaniac, Oasi Padel Team, Team Oasi, Montelupo Padel Arena. Gruppo Arancio: Pisa Sgambatella, Pisa Atras Atras Atras, Pisa Padel Hero, Follonica Sporting Club. Gruppo Blu: Riccardo Corredi Padelmaniac, Vamos Pisa Padel, A_Team Oasi.

Il calendario prevede, come detto, il debutto per il weekend del 18/19 gennaio e ci saranno sei giornate in tutto nei vari gironi con pause per il 23 febbraio e 9 marzo. Dopo la prima fase verranno formati i gironi Gold e Silver con l’avvio previsto per il 15 marzo e conclusione, dopo altre cinque giornate, il 19/20 aprile. Le finali regionali, per entrambi i tabelloni, si disputeranno il 25 maggio al Pisa Padel Club. La vincente della finale Gold, oltre a laurearsi campione regionale, rappresenterà la Toscana alle finali nazionali della “Coppa dei Club MSP Italia”.

Numerosi i partner presenti in questa avventura: Asmana Wellness World di Firenze che, grazie alla collaborazione con Padelmaniac, premierà la squadra vincitrice della fase regionale con una gift card, Riccardo Corredi, MC Auto, Elettromeccanica L.A., Quicksand (fornitore ufficiale delle palline da gioco delle squadre Padelmaniac), VLTS by Valentina’s e Anytimes fornitore di software per la gestione di impianti sportivi e dove sarà possibile seguire l’andamento della competizione attraverso la App ufficiale di Padelmaniac.

Last modified: Gennaio 9, 2025