Pace e letteratura: Zuppi tra gli ospiti del festival Ponte di Parole

PONTEDERA- Il cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo metropolita di Bologna e presidente della Conferenza Episcopale Italiana, sarà a Pontedera in occasione della quinta edizione del festival letterario Ponte di Parole, in programma dal 7 al 12 aprile. L’incontro si terrà al Teatro Era e sarà dedicato ai temi della pace.

«La presenza del cardinale Zuppi ci onora – sottolinea l’assessore alla cultura del Comune di Pontedera Francesco Mori – ed è stata possibile grazie alla collaborazione con Acli e Tavola della Pace e della Cooperazione. Ponte di Parole è cresciuto nel tempo e per il 2026, grazie a un importante lavoro di programmazione e al sostegno di molte realtà del territorio, proponiamo un festival di grande interesse e partecipazione».

Sono stati ufficializzati in queste ore alcuni dei primi ospiti della rassegna, che già dalle anticipazioni ha suscitato attenzione e aspettative. Tra i nomi annunciati figurano la giornalista e conduttrice televisiva Francesca Fialdini, nell’ambito degli Ecoincontri di Ecofor Service in collaborazione con il festival, e lo scultore e scrittore Mauro Corona.

Il programma, che sarà presentato nei prossimi giorni, prevede oltre 80 iniziative diffuse in città. Tra gli ospiti attesi anche Marco Balzano, Luca Bracali, Selene Calloni Williams, Gaja Cenciarelli, Patrick Cherif, Piero Dorfles, Yarina Grusha, Paolo Malaguti, Francesco Niccolini, Christian e Veronica Raimo, Luca Starita e Serra Ylmaz.

Ponte di Parole è promosso dal Comune di Pontedera, dalla Biblioteca Giovanni Gronchi e dalla Fondazione per la Cultura Pontedera. Il festival gode del patrocinio e del contributo della Regione Toscana, del contributo di Fondazione Pisa, del sostegno di Fondazione Piaggio ed Ecofor e della collaborazione delle librerie cittadine.

La manifestazione rientra nel percorso “Città che legge”, riconoscimento assegnato a Pontedera dal Centro per il libro e la lettura (Cepell), e si svolge in sinergia con le rassegne Filo d’Identità e Punti di Vista.

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito. Per quelli su prenotazione sarà attivato il sistema di registrazione sulla piattaforma Eventbrite, con comunicazione anticipata delle modalità di accesso.

Last modified: Febbraio 27, 2026