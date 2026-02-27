Cantieri in città: variazioni temporanee al traffico a Pisa

Written by Antonio Tognoli• 1:29 pm• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

PISA- Pisa, modifiche alla viabilità per lavori su rete elettrica e fognaria

Il Comune di Pisa informa che nelle prossime settimane saranno attivati provvedimenti temporanei di modifica alla viabilità in diverse zone della città per consentire lavori sulla rete fognaria ed elettrica.

Via Betti

Dal 24 febbraio, nella fascia oraria 8.00–18.00 e per il tempo strettamente necessario, saranno eseguiti lavori urgenti di risanamento di due tratti della rete fognaria in via Betti, all’altezza del plesso scolastico “Concetto Marchesi”.

Sono previsti:

divieto di sosta con rimozione coatta su entrambi i lati

restringimento della carreggiata

senso unico alternato regolato da semaforo

Negli orari di ingresso e uscita degli studenti, la circolazione sarà gestita da movieri per garantire maggiore sicurezza.

Via Battisti

Dal 2 al 20 marzo, nel tratto compreso tra i civici 59 e 73, saranno effettuati lavori di scavo e posa di cavi elettrici.

Per tutta la durata dell’intervento:

divieto di sosta con rimozione coatta su entrambi i lati

restringimento della carreggiata

senso unico alternato regolato da movieri

In orario notturno o con traffico ridotto potrà essere utilizzato un impianto semaforico da cantiere.

Via Cerboni e via Santa Bona

Dal 2 al 31 marzo sono previsti lavori legati al potenziamento della rete fognaria nei quartieri sud della città, intervento finanziato con fondi PNRR e finalizzato alla riduzione del rischio idrogeologico.

In via Cerboni, nel tratto tra via Fratelli Antoni e via Santa Bona:

chiusura al transito veicolare

divieto di sosta con rimozione coatta su entrambi i lati

Nel tratto non direttamente interessato dai lavori sarà attivato un senso unico alternato a vista, con precedenza secondo il normale senso di marcia.

Nel tratto a fondo chiuso tra via Santa Bona e la S.G.C. Fi.Pi.Li.:

chiusura al transito

divieto di sosta con rimozione coatta su entrambi i lati

Sarà installata segnaletica di preavviso e indicazione dei percorsi alternativi all’intersezione tra via dell’Aeroporto e via Santa Bona, con deviazione del traffico su via Montanelli per tutta la durata dei lavori.

Il Comune invita i cittadini a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a programmare gli spostamenti con anticipo.

