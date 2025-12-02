Ottica Claro: attenzione all’artigianalità e al Made in Italy

Written by admin• 11:24 am• Redazionale aziende

Claro è una catena di ottica operante in franchising. Ogni suo punto vendita è gestito da un proprio titolare. Nel caso specifico della Toscana, i tre soci fondatori gestiscono attualmente 10 negozi, e con la nuova apertura di questo mese a Pontasserchio, il numero totale sale a 11, con l’obiettivo di arrivare a 20 punti vendita aperti entro il 2030.

di Alice Bani

Claro è un’azienda fondata nel 2007, in forte crescita, che ad oggi conta 35 punti vendita distribuiti su tutto il territorio nazionale. La sua strategia si basa sul modello del monomarca: tutti i prodotti venduti (occhiali e lenti) sono esclusivamente a marchio Claro. Questa scelta permette all’azienda non solo di distinguersi nettamente dai competitor, ma anche di offrire prezzi competitivi pur mantenendo standard qualitativi molto elevati.

La caratteristica principale di Claro è l’attenzione all’artigianalità e al Made in Italy. Questa filosofia ha portato alla creazione della linea “100% artigianale italiano”, interamente realizzata da maestri artigiani. Un ulteriore passo verso l’innovazione è la linea di montature 100% Artigianato Italiano, lanciata nel 2021, che offre una personalizzazione totale per il cliente: dalla scelta del frontale, al colore delle aste e delle clip da sole, con anche la possibilità di incisioni. Claro è un marchio con una forte personalità, adatto a chi non ha timore di fare scelte fuori dall’ordinario, per adottare uno stile colorato e moderno che si riflette dal layout dei negozi fino alle montature.

Negli ultimi anni, l’azienda si è specializzata e distinta nella produzione di lenti oftalmiche altamente tecnologiche, in particolare nel settore (ancora discusso) delle lenti progressive pensate per la fascia d’età over 40-50.

Per sfatare i tabù legati all’utilizzo di queste lenti, Claro ha sviluppato, in collaborazione con un’azienda del territorio toscano, una tecnologia avanzata: un visore di realtà aumentata con il supporto di un’applicazione dedicata. Questo strumento consente di rilevare con precisione il modo in cui si muovono gli occhi, permettendo di creare lenti su misura che garantiscono il massimo comfort e una visione più naturale a chi li indossa.

Claro mantiene tutte le prerogative di un’ottica tradizionale, offrendo una strumentazione aggiornata e tecnologie avanzate per il controllo della vista, seguendo tutti gli step necessari per la rilevazione dei parametri individuali del cliente e dell’occhio.

L’inaugurazione dell’undicesimo punto vendita Claro è prevista per il 6 dicembre a Pontasserchio, in via Che Guevara 19. Per festeggiare questo nuovo inizio, sarà offerto un rinfresco e un brindisi con tutti i partecipanti.

Le promozioni speciali per l’apertura prevedono: dal 6 dicembre al 6 gennaio, chi acquisterà un occhiale da vista o da sole riceverà una montatura in omaggio. Invece, chi effettuerà un acquisto in negozio il giorno dell’inaugurazione potrà partecipare all’estrazione di una maglia originale autografata dal capitano del Pisa Sporting Club, di cui Claro è sponsor partner.

Last modified: Dicembre 2, 2025