Oscar Hiljemark: “Contro il Cagliari serve solo vincere”

Written by Redazione• 2:33 pm• Pisa SC

PISA – Alla vigilia della sfida con il Cagliari abituale conferenza stampa della vigilia per il tecnico del Pisa Oscar Hiljemark.

di Giovanni Manenti

FLASH BACK. “Le sensazioni dopo la sconfitta di Torino non erano buone, ma durante la settimana la squadra ha reagito bene e speriamo pertanto di fare una grande partita contro il Cagliari. Per quanto mi riguarda non è tanto importante la mia posizione, ma è fondamentale che il Pisa riprenda a vincere e del mio contratto si parlerà a fine stagione“.

SUL LAVORO. “Abbiamo lavorato molto su come gestire meglio le situazioni negli ultimi trenta metri e dobbiamo migliorare nel gestire le occasioni che creiamo sia sotto porta che nel tiro da fuori, non dovendo pensare al fatto di essere ultimi e cercando di pensare positivo non potendo fare niente per migliorare il passato“.

LE SCELTE. “Io parlo con i ragazzi ed anche Akinsanmiro ha qualità che possono essere utili, ma in questo momento ci sono giocatori che stanno facendo meglio di lui, mentre per quanto riguarda gli assenti mancheranno solo Denoon, Scuffet e Vural, mentre Cuadrado ha avuto un problema intestinale stanotte e deciderò domani, così come il ballottaggio tra Semper e Andrade, mentre Lorran non è convocato per scelta tecnica in base a quanto emerge dagli allenamenti“, ed è evidente che la responsabilità delle scelte, sia per l’undici iniziale che per le sostituzioni nel corso della gara sono solo mie“.



TURN OVER IN ATTACCO. “Per quanto riguarda il turnover degli attaccanti, è evidente che i preferiti sono sempre quelli che segnano ed io sto cercando di trovare la soluzione migliore visto che da quanto sono qui nessuno è andato a segno, a Torino ho confermato chi aveva fatto bene con il Bologna, mentre per domani sto valutando anche sulla base dello schieramento tattico“.

SULLE PAROLE DI CALABRESI. “Sono d’accordo con quello che ha detto Calabresi nel dopopartita nel senso che i giocatori dovranno fare leva sull’orgoglio ed in questo momento ho bisogno di tutti ed io devo pensare a come affrontare il Cagliari domani nello scegliere la formazione migliore per poter conquistare i tre punti“.

Last modified: Marzo 14, 2026