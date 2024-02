Opportunità fiscali da cogliere nelle parole del dottor Sartini, Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Pisa

Scritto da admin• 1:22 pm• Pisa, Attualità

Alcuni giorni fa abbiamo intervistato il dottor Stefano Sartini, Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti della provincia di Pisa.

di Leonardo Miraglia

Ecco cosa ci ha esposto:

D.: Dottor Sartini, ci parli dei numeri che compongono il suo Ordine.

R.: Nella provincia di Pisa attualmente ci sono circa 850 iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. L’ordine ha un albo diviso in due categorie, la prima categoria, la più numerosa in assoluto, contiene i dottori commercialisti, la seconda categoria contiene gli esperti contabili.

Siamo, comunque, un Ordine unico per effetto di un provvedimento di una quindicina d’anni fa che unificò gli albi. Il laureato triennale con tirocinio presso uno studio di commercialisti o di esperti contabili fa un esame di stato leggermente diverso da quello dei laureati magistrali e si iscrive a una sezione in cui alcune attività non sono possibili.

D.: Qual è la funzione dell’Ordine?

R.: lo sforzo del nostro Consiglio, ma anche dei consigli che ci hanno preceduto, è quello di ampliare la generazione degli iscritti, andando a coprire aree di consulenza che sono della professione ma che in qualche modo sono venute fuori negli anni e che sulle quali c’è più valore aggiunto.

D.: Quali sono le novità nello svolgimento della professione di Commercialista?

R.: Negli ultimi anni lo sforzo è stato quello di andare verso la consulenza per l’azienda e la consulenza sulla scelta di decisioni aziendali, quindi, sul management e anche di eseguire quelle che sono le normative per quanto riguarda il mondo ESG (green), quindi i criteri di sostenibilità che dovranno essere contenuti anche nei bilanci delle aziende.

Lo svolgimento della professione è rivolto principalmente alle aziende ma c’è anche in parte non residuale l’attività ausiliaria di giustizia, ovvero l’attività che riguarda la crisi d’impresa, per la quale i professionisti assumono un ruolo di coadiutori degli organismi dei tribunali.

D.: Quali sono i progetti attuali che sta portando avanti l’Ordine della provincia di Pisa?

R.: Abbiamo svariati progetti di formazione degli iscritti perché il Consiglio Nazionale dei Commercialisti è stato uno dei primi consigli nazionali a introdurre la formazione obbligatoria e quindi noi forniamo continuamente ai colleghi supporti di formazione, organizzando giornate formative.ma anche momenti di approfondimento di tematiche di attualità.

D.: Una domanda che entra più nello specifico: cosa fanno i commercialisti nei confronti dei loro assistiti per ciò che recita il decreto-legge 24 del 2017 numero 50 in merito alla possibile detrazione fiscale fino al 75% sulle spese riguardanti inserzioni pubblicitarie effettuate sia su testate online che cartacee?

R.: Da anni i colleghi iscritti seguono le agevolazioni per le imprese e quindi ovviamente c’è una certa sensibilità nell’informare la clientela.su quelle che possono essere le opportunità. È ovvio che nel caso del bonus pubblicitario è una misura che non è nuova e nel tempo è stata un po’ cambiata perché i fondi a disposizione non sono in misura illimitata.

Credo che questa forma di detraibilità fiscale sia un aiuto, ma come succede sempre, questi aiuti arrivano forse tardi; perché, mentre fino a una decina di anni fa c’erano dei settori che erano floridi, dove ci potevano essere aziende disponibili a fare degli investimenti, oggi noi ci troviamo a dare delle agevolazioni su una misura che potrebbe essere interessante ma di contro non c’è una platea di aziende che possono e vogliono investire per ottenere un incentivo del 75%.

Quindi la misura c’è, i professionisti indirizzano le aziende, ma indirizzano logicamente quelle entità che chiedono e che fanno investimenti.

D.: quindilei mi ha detto che le aziende devono comunque mostrarsi interessate ma questa agevolazione potrebbe essere una leva che l’ordine potrebbe usare nei confronti delle aziende che gravitano sul territorio pisano?

R.: A Pisa c’è un territorio che si sta impoverendo, e si sta impoverendo perché ci sono dei fenomeni che negativizzano molte importanti aziende che insistono sulla zona: da una parte la decadenza di un settore un tempo trainante come quello del mobile; dall’altra la mancanza di appartenenza al territorio delle maggiori aziende farmaceutiche che negli anni sono state acquisite da aziende straniere.

Quindi il problema è che le catene di fornitura, sulle quali sono costituite le aziende molto grandi, sono meno sensibili all’investimento pubblicitario, perché chi non ha un prodotto ma fornisce un servizio, lo fornisce sulla base di un rapporto qualità prezzo nei confronti del fornitore, perciò non ha bisogno.

D.: Mi è sembrato però di capire che le aziende sul territorio non conoscano questo informazione che potrebbe essere comunque molto utile.

R.: Il professionista non riesce sempre a dire a tutti i suoi assistiti che ci sono delle agevolazioni da cogliere ed inoltre io noto che principalmente l’informazione su questi argomenti è al contrario: è il soggetto che vende la pubblicità, che va a visitare un’azienda e avverte che ci sono delle agevolazioni da poter cogliere in merito all’utilizzo delle pubblicità.

Il professionista se vuole può al massimo informare il proprio assistito delle opportunità presenti ma poi sta al cliente decidere e nel contesto in cui agiamo spesso le aziende non hanno neanche l’intenzione di ascoltare.

D.: Allora potremmo organizzare qualcosa insieme?

R.: Ecco, questo è interessante: potremmo organizzare una giornata coinvolgendo altri enti datoriali come la camera di Commercio o l’Unione Industriali e potremmo strutturare l’evento che fosse aperto non solo agli iscritti.ma anche alle aziende ed in questo modo ci sarebbero dei risvolti positivi, perché chi decide di partecipare sarebbe sicuramente interessato ad informarsi e capire la validità della cosa.

