PECCIOLI – Due Squadre dei Vigili del Fuoco di Pisa stanno effettuando operazioni di bonifica di un incendio boschivo, ormai domato in Via Salaiola a Peccioli lungo il fiume Era.



In appoggio alle squadre di terra è intervenuto un elicottero AIB della Regione Toscana. Sul posto il DO e una campagnola AIB di protezione civile. Le cause sono in fase di accertamento.

