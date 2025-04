“Oltre ogni limite! Survivor on the road”: un viaggio straordinario ha fatto tappa a Pisa

Written by admin• 4:03 pm• Cultura, Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA – Lunedì 7 aprile, Piazza del Duomo, sotto la Torre, ha accolto un evento straordinario, patrocinato dal Comune di Pisa e in collaborazione con la Misericordia di Pisa. Si tratta di “Oltre ogni limite! Survivor on the road”, un viaggio che vede protagonista Luigi Dimino, il primo tetraplegico tracheostomizzato e disfagico al mondo ad intraprendere un viaggio on the road in sidecar.

Ad accoglierlo, l’assessore alla disabilità Giulia Gambini, il commissario straordinario della Misericordia di Pisa, Sandra Capuzzi, e alcuni volontari dell’associazione.

“La città di Pisa – ha dichiarato l’assessore Giulia Gambini – è molto onorata di ospitare una tappa del viaggio di Luigi, che, nonostante la sua disabilità, ha scelto di mandare un messaggio di coraggio e determinazione, rivolto alle persone con disabilità e alle loro famiglie. Inoltre, il suo viaggio ha l’obiettivo di sensibilizzare tutti con il suo messaggio: ‘Nessuno è sconfitto finché ha respiro’. Iniziative come questa sono testimonianze di forza che aiutano a superare le barriere culturali, trasformando le difficoltà in opportunità.”

Emilio Armati, che guida il sidecar, ha raccontato la storia di Luigi: diventato tetraplegico nel 2022, dopo 737 giorni di ospedale, è riuscito a tornare a casa nel 2024. Le persone a lui vicine hanno deciso di adattare un sidecar per permettergli di percorrere l’Italia e diffondere il suo messaggio di speranza e resilienza.

Last modified: Aprile 8, 2025