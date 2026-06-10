Oltre 22 milioni per il territorio pisano. Dal bilancio regionale fondi per sanità, infrastrutture e bonifiche Keu. Ghimenti (AVS): “Risposte concrete e strategiche per i cittadini”

Written by Redazione• 8:54 am• Pisa, Politica

PISA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Massimiliano Ghimenti, consigliere regionale di Alleanza Verdi e Sinistra.

“Oltre 22 milioni per sanità, infrastrutture e ambiente nel territorio pisano”

“Un investimento straordinario per il territorio pisano che dimostra come la programmazione regionale possa e debba rispondere ai bisogni primari delle comunità: salute, sicurezza delle infrastrutture e tutela dell’ambiente”.

Con queste parole Massimiliano Ghimenti, consigliere regionale di Alleanza Verdi e Sinistra, commenta la prossima approvazione della variazione di bilancio della Regione Toscana. Una manovra complessiva da 42 milioni di euro, all’interno della quale oltre 22 milioni, più della metà delle risorse disponibili, sono destinati a interventi considerati cruciali per il territorio pisano.

Il pacchetto di investimenti prevede in particolare lo stanziamento di 20 milioni di euro a sostegno della realizzazione del nuovo polo ospedaliero del Santa Chiara.

“Parliamo del più grande intervento sanitario mai programmato in Toscana – sottolinea Ghimenti –. Un’opera strategica per l’intero sistema sanitario regionale. Finanziare il Santa Chiara significa investire in un presidio di eccellenza che garantirà il diritto alla salute dei cittadini toscani, valorizzando la sanità pubblica. In un momento in cui il sistema pubblico nazionale soffre per i continui tagli centrali, la Toscana risponde con i fatti, come sta avvenendo anche sulle Case della comunità”.

La variazione di bilancio riserva attenzione anche al tema delle infrastrutture, con un contributo straordinario di 2 milioni di euro a favore del Comune di Calcinaia per il risanamento del ponte sull’Arno.

“L’amministrazione comunale di Calcinaia, guidata dal sindaco Alderigi, che ha ereditato un problema davvero enorme, si è già fatta carico con grande senso di responsabilità di una prima serie di interventi urgenti sul ponte – spiega il consigliere regionale di AVS –. Questo finanziamento regionale rappresenta un sostegno doveroso e vitale per completare la messa in sicurezza e il risanamento strutturale di un’arteria di collegamento fondamentale per la viabilità della zona”.

Sul fronte ambientale, la manovra stanzia inoltre 1,5 milioni di euro complessivi a livello regionale per il ripristino e la bonifica dei siti soggetti a potenziale contaminazione da Keu, intervento che assume particolare rilievo anche per l’area pisana.

“Le istituzioni – conclude Ghimenti – hanno il dovere immediato di proteggere la salute dei cittadini e la qualità delle matrici ambientali. Queste risorse rappresentano un passo avanti fondamentale per la bonifica dei territori e per restituire sicurezza e dignità alle aree colpite. Bene quindi questo ulteriore importante stanziamento”.

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Last modified: Giugno 10, 2026