Manfredi Potenti(Lega): “Vicopisano: nostra interrogazione urgente ai Ministri dell’Ambiente e della Salute a seguito del violento incendio delle ultime ore. Doveroso avere un quadro il più esauriente possibile.”

Written by Redazione• 9:38 am• Pisa, Politica

PISA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del Sen. Manfredi Potenti della Lega.

“Incendio alla Delca Energy, richiesta di monitoraggi straordinari su ambiente e salute“

“Come è noto, nel territorio del Comune di Vicopisano si è verificato un grave incendio presso lo stabilimento della società Delca Energy, operante nel settore del trattamento e recupero di rifiuti, dal quale si è sviluppata una vasta colonna di fumo, visibile a molti chilometri di distanza e percepita in numerosi Comuni dell’area pisana”.

Si apre così l’intervento con cui viene annunciata la presentazione di un’interrogazione per chiedere verifiche e monitoraggi straordinari dopo il rogo che ha interessato l’impianto di Lugnano.

“L’incendio – si legge – ha interessato materiali derivanti da attività di recupero e trattamento di rifiuti plastici e combustibili secondari, generando diffuse preoccupazioni tra cittadini, associazioni e proprietari di terreni”.

Alla luce di quanto accaduto, viene ritenuto necessario verificare con criteri scientifici se nelle aree interessate dalla dispersione dei fumi vi siano state deposizioni di sostanze derivanti dalla combustione.

“Con un’interrogazione – prosegue la nota – chiediamo se siano stati attivati o siano in corso monitoraggi ambientali straordinari conseguenti all’incendio e se ARPAT, ISPRA o altri enti competenti abbiano effettuato o intendano effettuare campionamenti delle matrici ambientali interessate”.

Tra le richieste contenute nell’atto anche quella di conoscere se il Ministero della Salute sia stato informato degli esiti delle prime verifiche ambientali e se ritenga opportuno promuovere ulteriori controlli sanitari e tossicologici nelle aree coinvolte dalla dispersione dei fumi.

“Infine – conclude la nota – chiediamo se il Governo non ritenga opportuno promuovere un programma straordinario di monitoraggio ambientale e paesaggistico dell’area interessata, rendendo pubblici i risultati delle analisi al fine di garantire la massima trasparenza e la tutela della salute pubblica”.

Last modified: Giugno 10, 2026