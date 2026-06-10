Festival delle Colline Geotermiche, Stefano Massini porta a Pomarance “La ricerca della felicità”

Written by Redazione• 8:36 am• Pomarance, Cultura, Cultura, Eventi/Spettacolo, Eventi/Spettacolo, Pisa

POMARANCE- Domenica 14 giugno, alle ore 21.30, il Festival delle Colline Geotermiche fa tappa a Pomarance, nello spazio de Il Piazzone, con Stefano Massini e il suo spettacolo La ricerca della felicità.

Scritto e interpretato da Massini, con musiche dal vivo di Luca Roccia Baldini, lo spettacolo è prodotto da Savà Produzioni Creative e Officine della Cultura. Un viaggio emozionante, rocambolesco e pieno di ironia tra storie, personaggi, racconti e testimonianze, per interrogarsi su una delle domande più antiche e universali: che cos’è, davvero, la felicità?

Massini accompagna il pubblico in un vortice di domande e cambi di prospettiva, mettendo in discussione la dittatura contemporanea del sorriso obbligatorio. Oggi, sembra suggerire lo spettacolo, siamo tutti ostaggi di un dovere categorico: essere sempre felici, o almeno apparirlo. E se non lo siamo, ci troviamo costretti a simularlo, dentro un grande teatro della finzione in cui il sorriso diventa quasi un obbligo sociale.

Con il suo tratto narrativo ironico, spiazzante e profondamente umano, Massini dà voce al presente e ai suoi stati d’animo, rovesciando la prospettiva fino a una domanda paradossale: e se la felicità fosse anche riuscire a essere felici della propria infelicità?

Scrittore, drammaturgo e narratore, Stefano Massini è l’unico autore italiano ad aver vinto un Tony Award, il premio Oscar del teatro americano. I suoi testi sono tradotti in più di trenta lingue e rappresentati nei principali teatri del mondo, da Broadway alla Comédie-Française, dalla Cina alla Corea, dal Sud Africa al Cile, fino all’Iran e all’Australia.

Il grande pubblico italiano lo ha conosciuto anche grazie ai suoi interventi televisivi a Piazzapulita e in altri programmi, tra cui Ricomincio da Rai 3 e Riserva Indiana. Ha ricevuto alcuni tra i più importanti riconoscimenti europei, tra cui il Prix Médicis Essai, il Prix Meilleur Livre Étranger, il premio Selezione Campiello, il premio SuperMondello, il premio De Sica e il Prix Meilleur Auteur Vivant Les Cyranos 2023.

Dal 2016 collabora con la Repubblica come editorialista, critico letterario e autore della rubrica settimanale Manuale di Sopravvivenza. Nel 2024 ha partecipato al Festival di Sanremo insieme a Paolo Jannacci con L’uomo nel lampo, brano dedicato al tema delle morti sul lavoro.

Informazioni su www.officinepapage.it.

Last modified: Giugno 10, 2026