Nuovo servizio di prenotazione per la Carta d’Identità Elettronica dal 1 agosto a Pisa

Scritto da admin• 5:27 pm• Pisa, Attualità

PISA – Dal 1° agosto, i cittadini di Pisa possono prenotare un appuntamento per ottenere la carta d’identità elettronica (CIE) presso la sede di Marina di Pisa (via Camillo Guidi n. 2/A) e, dal 1° settembre, presso la sede centrale di Pisa alla Sesta Porta (via C. Battisti n. 53). Le prenotazioni si effettuano online tramite il sito del Comune di Pisa.

L’assessore ai servizi demografici, Gabriella Porcaro, ha spiegato che il nuovo servizio di prenotazione migliora i tempi di attesa e consente un’operatività efficiente. Gli utenti possono scegliere tra prenotare un appuntamento o recarsi direttamente agli uffici per richiedere la CIE senza appuntamento. La carta d’identità può essere rilasciata in meno di 10 minuti nei casi più semplici.

Per chi non ha accesso a un computer, è possibile prenotare direttamente presso gli uffici dell’Anagrafe comunale. I rilasci senza appuntamento seguiranno gli orari specifici per le sedi di Marina di Pisa e della Sesta Porta.

Last modified: Luglio 30, 2024