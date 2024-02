Nuovo regolamento delle attività di acconciatore, estetista e piercing

Scritto da admin• 7:06 am• Pisa, Politica, Tutti

PISA – È stata approvata nella seduta in terza commissione consigliare, all’unanimità la revisione generale del regolamento delle attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing.

Non più “il parrucchiere” ma “l’acconciatore” che, nel proprio salone, può legittimamente offrire anche servizi aggiuntivi come la manicure.

E anche l’estetista, il tatuatore e il piercer per svolgere le proprie attività dovranno essere in possesso di adeguata certificazione professionale e seguire precise regole, in particolare in termini di igiene e sicurezza, su cui vengono ulteriormente potenziati i controlli illustrata dall’assessore Paolo Pesciatini è stata approvata la proposta di delibera per il regolamento delle attività di acconciatore, estetica, tatuaggio e piercing a Pisa, viene aggiornato così il Regolamento ormai anacronistico approvato nel 1989 . Era infatti necessario una nuova serie di adeguamenti visto il superamento della normativa esistente.

Il regolamento consta di 14 articoli con una dizione chiara per consentire l’applicazione e il rispetto delle norme. L’aggiornamento è frutto di un percorso di condivisione con tutte le associazioni di categoria, e introduce novità su più fronti, tenendo conto dell’evoluzione normativa nel frattempo intervenuta nel settore, in materia di liberalizzazione delle attività produttive e di amministrazione digitale, e recependo le disposizioni relative ai requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e della conduzione dell’attività.

Tra le modifiche, oltre alla stessa nomenclatura, anche l’introduzione di una definizione meno rigida delle attività, che oggi possono mixarsi anche portando alla collaborazione tra professionisti. I controlli, pur complessi, già durante la pandemia sono stati potenziati e ora lo saranno ulteriormente, mettendo in luce i rischi dell’esercizio abusivo, spesso eseguito a domicilio, in condizioni di sicurezza insufficienti oltre che di illeciti fiscali e di altro genere. Dal punto di vista igienico-sanitario, infine, il Regolamento esplicita le caratteristiche che devono avere gli ambienti, anche in caso di attività presso l’abitazione dell’esercente, individua precise procedure per l’igienizzazione degli spazi e per la sterilizzazione degli strumenti.

L’articolo 9 disciplina gli orari di esercizio , che vengono stabiliti dal singolo esercente con apertura delle attività entro la fascia oraria 7.00-23.00 sia nei giorni feriali che festivi

“Ringrazio l’Assessore, gli uffici la dott. ssa Rossellini e la Dirigente Dott.ssa Pollegione e naturalmente tutti i commissari per il lavoro svolto. La proposta vedrà adesso l’approvazione del Consiglio comunale, nella seduta di lunedì 19 febbraio”, afferma Virginia Mancini, Presidente Terza Commissione Consiliare Permanente.

