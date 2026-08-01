Written by Agosto 1, 2026 6:19 pm Pisa SC

Ufficiale: Simone Zanon è un giocatore del Pisa

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PISA – Il Pisa Sporting Club è lieto di annunciare l’esito positivo della trattativa con la Società Carrarese Calcio 1908 per l’acquisizione a titolo temporaneo, con obbligo al verificarsi di determinate condizioni, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Simone Zanon

Esterno destro, classe 2001, Zanon cresce calcisticamente nel Sud Tirol e debutta in Prima squadra nel campionato di Serie C 2018-2019. Nella stagione successiva passa al Napoli giocando prevalentemente in Primavera e quindi si trasferisce al Seregno dove vince il campionato di Serie D 2020-21; successo che bissa l’anno dopo con la maglia del Sangiuliano City, squadra con cui disputa anche il campionato di Serie C 2022-23. Il passaggio alla Carrarese nella stagione 2023-24 coincide con la promozione in Serie B degli Apuani e con i successivi due campionati cadetti giocati sempre da protagonista; 116 presenze, 7 gol e 17 assist in maglia gialloazzurra.  

I colori di Simone, adesso, sono quelli del Pisa. Benventuo in Nerazzurro

Last modified: Agosto 2, 2026
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