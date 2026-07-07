Nuovo guasto alla rete idrica a Pisa, mancanze d’acqua in via Luschi e via del Borghetto

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PISA- Acque comunica che, a seguito di un nuovo guasto sulla rete idrica nel comune di Pisa, si stanno verificando mancanze d’acqua nelle vie Luschi e del Borghetto.

I tecnici di Acque erano già intervenuti per riparare la rottura verificatasi nella giornata di ieri. L’intervento aveva consentito il ripristino del servizio, ma nelle prime ore di questa mattina si è verificato un nuovo guasto sulla stessa condotta, rendendo necessario un ulteriore intervento di riparazione.

Per limitare i disagi alla popolazione, è stato attivato un servizio sostitutivo di rifornimento idrico tramite autobotte, che sarà posizionata in via del Borghetto.

I tecnici sono al lavoro per completare l’intervento nel più breve tempo possibile. Seguiranno aggiornamenti non appena sarà possibile stimare con maggiore precisione l’orario di ripristino del servizio, al momento previsto nel pomeriggio.

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Last modified: Luglio 7, 2026