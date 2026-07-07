A Pontedera una “cena in giallo” tra indagini, cucina toscana e mistero

Written by Redazione• 7:46 am• Pontedera, Cultura, Eventi/Spettacolo

PONTEDERA- Venerdì 10 luglio 2026, alle 20, nei locali dell’associazione sportiva Stella Azzurra, in via Peppino Impastato 7 a Pontedera, l’Oratorio ANSPI I Villaggi e la Compagnia del Delitto organizzano una originale “cena in giallo”.

Tra antipasti tipici e piatti della tradizione toscana, i partecipanti saranno coinvolti in una vera e propria indagine poliziesca guidata da Sherlock Holmes, interpretato da Franco De Rossi, tra indizi da seguire, moventi da scoprire e un assassino da smascherare.

L’obiettivo della serata sarà duplice: gustare una cena preparata dai volontari della Parrocchia del Sacro Cuore di Pontedera e partecipare a un gioco investigativo dal sapore british, con premi per i migliori detective della serata.

All’evento prenderanno parte anche alcuni attori, tra cui Carlo Emilio Michelassi, formatosi alla scuola di Giorgio Albertazzi. La Compagnia del Delitto, diretta dalla scrittrice Paola Alberti, allieva di Dacia Maraini e Vincenzo Cerami, è specializzata in murder party, eventi a enigma pensati per coinvolgere il pubblico in una serata originale tra teatro, mistero e divertimento.

I posti sono limitati. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Massimo al numero 379 1433059 oppure Luca al 335 218930.

Last modified: Luglio 7, 2026