Nuova piscina comunale: allestito il cantiere e lavori di scavo in partenza

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PISA – Cantiere allestito a Pisa nell’area retrostante al Palazzetto dello Sport in via degli Atleti Azzurri Pisani a Barbaricina, per la costruzione della nuova piscina comunale. Dopo la consegna dei lavori alla ditta incaricata lo scorso 13 maggio, l’area è stata spianata e delimitata nelle scorse settimane, e nei prossimi giorni partono le operazioni di scavo. Durante il periodo estivo verranno gettate le fondamenta, mentre a settembre si procederà a montare la struttura prefabbricata che arriverà in loco composta da moduli da montare. Si prevede dunque che per il mese di ottobre si inizierà già a vedere la struttura esterna montata, e da novembre le lavorazioni si sposteranno all’interno del prefabbricato.

La fine lavori è prevista per settembre 2027, e comunque tassativamente entro il 31 dicembre 2027, che è la scadenza stabilita dal finanziamento statale che si è sostituito ai fondi PNRR. Nel frattempo, tra fine 2024 e inizio 2025, erano già stati eseguiti dal Comune i lavori propedeutici all’esecuzione dell’opera, che hanno riguardato lo spostamento e la predisposizione dei sottoservizi. L’opera ha un costo complessivo 6,7 milioni di euro, finanziati per 5,6 milioni con fondi ex PNRR, diventati Fondo nazionale per la rigenerazione urbana, e 1,1 milioni con risorse del Comune di Pisa.

«Dopo i tanti cantieri PNRR che si stanno concludendo in questi giorni – commenta il Sindaco Michele Conti – diamo finalmente il via al cantiere che vedrà la realizzazione della nuova piscina comunale che sostituirà la vecchia struttura presente, rimanendo però sempre all’interno della Cittadella dello Sport. Grazie ad un lungo lavoro di interlocuzioni e di risoluzione dei problemi nella fase progettuale, siamo riusciti a dare continuità al progetto inizialmente contenuto nei fondi PNRR, così da non perdere il finanziamento e arrivare oggi a vedere il cantiere in partenza. Entro fine 2027 Pisa potrà disporre di un nuovo centro natatorio in grado di soddisfare le esigenze della comunità cittadina. L’Amministrazione Comunale in questi anni ha investito molte risorse per rimettere a nuovo la Cittadella dello Sport di Barbaricina che, con il piazzale dove sono riunite insieme campo scuola di atletica che è stato completamente riqualificato, il Palazzetto dello Sport che è stato messo nuovamente a norma, la Piscina Comunale, interamente costruita nuova con un investimento di 6,7 milioni di euro e l’impianto di tennis, costituisce il cuore delle infrastrutture sportive della città, frequentate ogni giorno da tantissimi ragazzi, famiglie e sportivi pisani. Infine, la vecchia struttura della attuale piscina comunale sarà mantenuta, con le modifiche necessarie, come sede destinata ad ospitare le attività di quegli sport minori che necessitano di più spazi in città e che possono completare all’interno della Cittadella un’offerta di sport a 360°».

Progetto della nuova piscina

Il progetto prevede la costruzione di un centro natatorio posto, per la maggior parte, su un unico piano fuori terra. La porzione centrale del fabbricato presenta invece due piani fuori terra (zona a doppia altezza per accesso alla zona spettatori e locali tecnologici impianti), e una piccola porzione di piano interrato di pertinenza per la manutenzione degli impianti delle piscine. Il fabbricato avrà fronte principale di accesso nella “piazza” di aggregazione, oggetto di altro intervento, progettata tra il nuovo centro natatorio e il palazzetto dello sport esistente, fiancheggiando sul lato nord-ovest la via Atleti Azzurri Pisani.

L’ingresso principale si trova al piano terra e presenta un’area reception di smistamento dei flussi, con la presenza di una zona servizi centrale con uffici, e più all’interno, una zona ristoro bar, adiacente alla vetrata della zona vasche, della relativa zona spettatori attesa genitori e della scala e ascensore per l’accesso al piano primo. Sempre a piano terra, si trovano gli uffici dedicati per l’attività del centro natatorio, i servizi igienici per il personale e per il pubblico (tutti accessibili da persone con disabilità).

Dall’area reception si accede, mediante passaggio obbligato dai tornelli, agli spogliatoi, divisi per sesso, disposti simmetricamente all’ingresso, sia pubblici che del personale con i relativi spazi servizi igienici. Dagli spogliatoi si accede al piano vasche tramite due presidi di bonifica. Nel piano vasche troviamo tre piscine: una vasca nuoto da 25 metri a 8 corsie, omologabile per la pallanuoto (serie C maschile e serie A femminile), una vasca addestramento-relax e una vasca ricreativa per gli utenti più piccoli. Dal piano vasche si accede ai depositi attrezzature piscine e all’infermeria, con antibagno e bagno, con uscita verso l’esterno (su via Atleti Azzurri Pisani) e accesso indipendente, in prossimità di uno spazio sosta per l’ambulanza. Al piano primo si accede mediante un ascensore, accessibile a persone con disabilità, o scala interna. Al piano primo un disimpegno con uno spazio a doppia altezza, che guarda la zona ristoro, consente l’accesso al ballatoio della zona spettatori. Al piano primo si trovano servizi igienici per il pubblico e un locale ripostiglio. Al piano primo, con accesso da scala esterna, posta ad est, e dalla copertura del piano terra, troviamo un ampio locale tecnico ove sono collocati gli impianti tecnologici.

La realizzazione di una pensilina esterna in acciaio zincato, oltre a consentire il posizionamento dell’impianto fotovoltaico in posizione sud, con orientamento tale da consentire il maggior apporto solare ai pannelli, creerà un accesso protetto e riparato per gli utenti in entrata e uscita dalla piscina.

Capienza struttura. Per la parte riguardante le vasche Nuoto Coni prevede un affollamento massimo di 277 utenti:

Vasca nuoto area: 450,00 mq/2 mq = massimo affollamento: 225 persone;

Piscina ricreativa area: 55 mq/2 mq = massimo affollamento: 22 persone;

Vasca addestramento e relax area: 60 mq/2 mq = massimo affollamento: 30 persone.

L’area tribune e spettatori conta 120 utenti (di cui 2 posti per utenti DA). Per un totale complessivo di utenti 397 utenti.

Intervento di rigenerazione urbana. L’area dove verrà realizzato l’impianto, è un’area di forma rettangolare, attualmente caratterizzata da terreno incolto con vegetazione spontanea, abbandonata da decenni, che permette di realizzare un impianto che nel suo complesso riesce a dare un assetto urbano organizzato al tessuto edilizio ed agli impianti sportivi già esistenti. Le aree a contorno dell’intervento, che si estendono su una superficie più ampia, saranno oggetto di ulteriori interventi di rigenerazione urbana degli spazi pubblici con realizzazione di parcheggi e verde attrezzato con piantumazioni di specie arboreo‐arbustive.

Last modified: Luglio 7, 2026