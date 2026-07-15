Nuovo defibrillatore in piazza Garibaldi a Casciana Terme: inaugurata la postazione DAE

Written by Redazione• 11:04 am• Casciana Terme Lari

CASCIANA TERME LARI – È stata inaugurata la nuova postazione DAE di piazza Garibaldi a Casciana Terme, con l’installazione di un defibrillatore di ultima generazione, utilizzabile sia sugli adulti sia sui bambini senza necessità di sostituire le piastre.

L’intervento rappresenta un nuovo investimento per la sicurezza della cittadinanza e si inserisce nel percorso avviato dall’Amministrazione comunale per ampliare la rete dei dispositivi salvavita sul territorio. Si tratta del terzo DAE installato dall’Amministrazione Mori, dopo quello di via Matteotti a Perignano, davanti alla scuola Sanminiatelli, donato dalla famiglia Farroni in ricordo di Alessandro, e quello in località Spinelli, in via Colombo, acquistato grazie alla generosità della contrada in memoria di Simone Fatticcioni, “Tegoia”.

Per il DAE di Casciana Terme il Comune ha sostenuto il progetto anche con un contributo economico di 2mila euro, confermando la volontà di raggiungere progressivamente una copertura sempre più capillare e adeguata.

La disponibilità di un defibrillatore può essere determinante in caso di arresto cardiaco, ma la rapidità dell’intervento e la presenza di persone formate restano elementi fondamentali. Per questo, accanto all’installazione dei dispositivi, l’Amministrazione richiama l’importanza della sensibilizzazione e della formazione della comunità.

«L’Amministrazione comunale continua a sostenere le iniziative finalizzate a dotare il territorio di dispositivi DAE – dichiara l’assessora Rossana Sordi, che ha curato l’iniziativa –. La rete esistente deve essere ulteriormente implementata per garantire una diffusione sempre più capillare di questi strumenti salvavita. Ma sappiamo anche che il DAE da solo non è sufficiente: un defibrillatore può salvare una vita quando, nei primi minuti di un’emergenza, c’è qualcuno capace di utilizzarlo. Per questo ringraziamo la Croce Rossa per il grande lavoro di sensibilizzazione e formazione svolto sul territorio, lo sponsor e tutti coloro che hanno contribuito al progetto».

Un concetto richiamato anche da Enrico Giacobbe, presidente della Croce Rossa Italiana – Comitato di Casciana Terme. «Un defibrillatore è uno strumento straordinario, ma se nessuno sa utilizzarlo rischia di essere inutile. La vera differenza la fanno le persone: una comunità consapevole, formata e pronta a intervenire è il primo e più importante presidio salvavita».

La Croce Rossa rinnova quindi l’invito alla cittadinanza a partecipare ai corsi dedicati alle manovre salvavita e all’utilizzo del DAE. Poche ore di formazione possono infatti fornire competenze decisive per intervenire correttamente in una situazione di emergenza, in attesa dell’arrivo dei soccorsi.

La nuova postazione è il risultato di una collaborazione tra istituzioni, volontariato, associazioni, sponsor e cittadini. Il Comune ringrazia la Croce Rossa Italiana – Comitato di Casciana Terme, il Moto Club Valdera, Agri Enduro, lo sponsor e tutte le persone che hanno contribuito alla realizzazione dell’intervento.

Il rinnovamento della postazione di piazza Garibaldi non rappresenta soltanto l’installazione di un nuovo dispositivo, ma un ulteriore passo nella costruzione di una comunità più consapevole, preparata e protetta.

Last modified: Luglio 15, 2026