Il riassetto delle bancarelle di Piazza Manin e area monumentale è realtà, Soddisfazione di Fiva Confcommercio: “Accolte le nostre richieste, garantire le migliori condizioni possibili per gli operatori”

Written by Redazione• 7:19 am• Pisa, Attualità, Cultura

PISA – Confcommercio Pisa esprime la sua soddisfazione per l’esito del nuovo progetto di ricollocazione delle bancarelle di Piazza Manin e dell’area monumentale annunciato dall’amministrazione comunale.

“Ringraziamo il Comune e in particolare l’assessore Pesciatini per la costante e proficua collaborazione e per aver recepito le nostre indicazioni che hanno permesso di apportare fondamentali modifiche al progetto iniziale” – le parole del presidente Fiva Confcommercio Pisa Franco Palermo – “a partire dall’aumento del numero delle bancarelle in piazza Manin, della revisione del progetto che riguarda il tratto di largo Cocco Griffi e del parcheggio scambiatore di via Pietrasantina, auspicando una piena fruibilità dei banchi installati il lungo percorso”.

“Siamo all’atto finale di una delle vicende più complesse, spinose e sentite della città” afferma il responsabile sindacale di Confcommercio Pisa Alessio Giovarruscio. “Adesso vediamo finalmente la luce, grazie alla ricollocazione definitiva delle bancarelle nell’area monumentale. L’intesa raggiunta non rappresenta solo un traguardo per tutta la città, ma la fine di un lungo periodo di incertezza che per molti anni ha gravato sulle spalle degli ambulanti e sul decoro di una delle piazze più celebri al mondo. Emerge la consapevolezza di aver messo la parola “fine” a un “incubo” che sembrava senza via d’uscita .La riorganizzazione dell’area è la premessa indispensabile affinché le famiglie e le imprese che animano il commercio del Duomo possano tornare a guardare al futuro con maggiore serenità. Il risultato è il frutto di un dialogo costante e costruttivo. La collaborazione tra l’Amministrazione comunale e i rappresentanti degli operatori ha permesso di arrivare a una soluzione che tutela l’identità della piazza e la dignità professionale dei commercianti”.

“La realizzazione degli interventi sulle strutture sarà il prossimo passo decisivo per per garantire una loro piena fruibilità” – prosegue Palermo – “dotandole di un’adeguata copertura che consenta agli operatori di lavorare nelle migliori condizioni, al riparo dal caldo torrido o dalla pioggia. Le interlocuzioni con gli uffici tecnici hanno confermato che è possibile dotare le bancarelle di coperture idonee e siamo fiduciosi sulla possibilità di una tempestiva realizzazione. Come Fiva Confcommercio teniamo molto a quello che è a tutti gli effetti un mercato storico per la nostra città e siamo convinti che il percorso avviato con l’amministrazione comunale possa proseguire con l’attenzione dimostrata finora verso colleghi e operatori che dopo le tante vicissitudini che si trascinano da più di dieci anni hanno tutto il diritto di lavorare nelle migliori condizioni possibili”.

Last modified: Luglio 14, 2026