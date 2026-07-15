La CISL Pisa ricorda Giovanni Adinolfi con una targa in sede e una messa celebrativa nel giorno del suo compleanno

Written by Redazione• 7:12 am• Pisa, Attualità

PISA – Venerdì 17 luglio, alle ore 11.30, sarà celebrata una Santa Messa in ricordo di Giovanni Adinolfi, Direttore del CAF CISL, presso la Chiesa di San Marco alle Cappelle, in Via Carlo Cattaneo a Pisa.

La data scelta ha un significato particolarmente speciale: il 17 luglio sarebbe stato il suo compleanno. Per questo motivo il il CAF CISL Toscana e la CISL Pisa hanno deciso di organizzare un ricordo in una giornata in cui sarà presente la compagna Jessica e i suoi amici più cari.

Sarà un momento di raccoglimento e di memoria per rendere omaggio a una persona che, con professionalità, competenza, dedizione e grande umanità, ha rappresentato un punto di riferimento per la CISL, per i colleghi e per i tanti cittadini che nel corso degli anni hanno avuto il privilegio di conoscerlo e apprezzarlo.

Al termine della celebrazione, presso la sede della CISL, si terrà la cerimonia di inaugurazione con una targa commemorativa dedicata proprio a Giovanni Adinolfi. Un gesto simbolico ma significativo, volto a custodire nel tempo il ricordo del suo prezioso contributo all’organizzazione e dei valori di solidarietà, impegno e servizio che hanno contraddistinto il suo operato.

“Invitiamo tutti coloro che lo hanno conosciuto, stimato e che hanno condiviso con lui un percorso umano o professionale a partecipare a questa giornata di commemorazione”, afferma Giorgia Bumma segretaria generale della CISL Pisa – per una persona che nel nostro sindacato ha lasciato un bel ricordo per la sua abnegazione e spirito di servizio”.

Last modified: Luglio 15, 2026