Nuovo appuntamento con Libri lungo le Mura a Cascina

CASCINA – Nuovo appuntamento di Libri lungo le Mura- Festival della Lettura Città di CascinaBibliotecari per un giorno. I libri ci parlano”, giovedì 6 novembre ore 18.30 alla Biblioteca Comunale “P.Impastato” di Cascina.

Appuntamento esilarante tra musica e parole con Biagio Bagini e Gian Luigi Carlone, che faranno rivivere  i grandi scrittori di tutti tempi, conducendoci  per mano in un viaggio durante il quale ascolteremo voci di grandi scrittori, da Eco a Twain, da Cavazzoni a Borges, da Bassani a Calvino. I libri che passano di mano ritornano a raccontare vita.

