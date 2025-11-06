L’Effemeride Pisana del 6 novembre 2025

Written by Leonardo Miraglia• 5:08 am• Pisa, Attualità, Cultura, TOP NEWS HOME PAGE

Giovedì 6 novembre 2025, il Sole sorge alle 6:58 e tramonta alle 17:03, le ore di luce solare sono 10 e 5 minuti

La Luna è in fase calante

Oggi è il 259mo giorno del 2026 in Stile Pisano

Oggi è la giornata di:

Giornata internazionale per la prevenzione dello sfruttamento dell’ambiente in tempo di guerra e di conflitti armati

Giornata internazionale della birra stout

Giorno della costituzione della Repubblica Dominicana

Celebrazione della Rivoluzione del 1956 in Ungheria

Santo del giorno:

San Leonardo di Limoges, eremita

Gallia, inizio VI sec. – Limoges, 6 novembre 545 ca

Patrono di Campobasso, Conegliano Imperia, Partinico, Mascali, Cerreto Guidi, Trebisacce, Cariati, Borgoricco, Manciano, Serradifalco e altri comuni

Protettore dei prigionieri, dei fabbricanti di catene, di fermagli, di fibbie, delle puerpere, degli agricoltori, del bestiame, dei carrettieri e dei fabbri

Viene invocato per i parti difficili, mali di testa e malattie dei bambini; contro la grandine ed i banditi; a lui si rivolgono anche gli obesi

Leonardo nacque in Gallia al tempo dell’imperatore Anastasio da nobili franchi, amici del re Clodoveo che volle fargli da padrino al battesimo. In gioventù rifiutò di arruolarsi nell’esercito e si mise al seguito di S. Remigio, arcivescovo di Reims. Avendo questi ottenuto dal re di poter chiedere la liberazione dei prigionieri che avesse incontrato, anche Leonardo, acceso di carità, chiese e ottenne lo stesso favore e liberò, di fatto, un gran numero di questi infelici. Diffondendosi la fama della sua santità, egli, rifiutata la dignità vescovile offertagli da Clodoveo, si diresse a Limoges; attraversando la foresta di Pavum soccorse la Regina sorpresa dalle doglie del parto. La preghiera del santo le concesse di superare i dolori e di dare alla luce un bel bambino. Clodoveo riconoscente gli concesse una parte del bosco per edificarvi un monastero. Il Santo costruì un oratorio in onore della Madonna e dedicò un altare a S. Remigio; scavò poi un pozzo che si riempì miracolosamente d’acqua e al luogo diede il nome di nobiliacum in ricordo della donazione di Clodoveo. Il Santo sarebbe morto il 6 novembre di un anno imprecisato, nella metà del VI secolo.

E’ accaduto il 6 novembre:

1528 – Il conquistador spagnolo Álvar Núñez Cabeza de Vaca, dopo un naufragio, diventa il primo europeo noto ad aver messo piede in Texas

1789 – Papa Pio VI nomina Padre John Carroll come primo vescovo cattolico degli Stati Uniti

1844 – A San Cristóbal, nella Repubblica Dominicana viene firmata la prima costituzione

1869 – A New Brunswick (New Jersey), si disputa la prima partita ufficiale di football americano tra college

1881 – Nasce l’Accademia navale di Livorno

1913 – Mohandas Gandhi viene arrestato mentre guida una marcia di minatori indiani in Sudafrica

1928 – Gli svedesi danno il via alla tradizione di mangiare i “pasticcini di re Gustavo Adolfo”, per commemorare il re

1935 – Davanti alla sezione newyorchese dell’Institute of Radio Engineers, Edwin Armstrong presenta il suo lavoro “A Method of Reducing Disturbances in Radio Signaling by a System of Frequency Modulation” (“Un sistema per ridurre i disturbi nei segnali radio utilizzando un sistema di modulazione di frequenza)

1941 – Seconda guerra mondiale: il leader sovietico Iosif Stalin fa un discorso alla nazione per la seconda volta in tre decenni di governo. Dichiara che, anche se 350.000 soldati sovietici sono stati uccisi fino a quel momento dai tedeschi, questi ultimi hanno perso 4.500.000 soldati (notizia falsa) e che la vittoria è vicina

1965 – Inizio dei Freedom Flights: Cuba e gli Stati Uniti concordano formalmente per dare il via ad un ponte aereo per i cubani che vogliono andare negli USA (per il 1971 250.000 si avvalgono di questo programma)

1971 – L’Atomic Energy Commission (AEC) testa la più grande esplosione sotterranea di una bomba all’idrogeno statunitense, nome in codice Cannikin, sull’Isola Amchitka nelle Aleutine

1991 – In Russia, a Mosca una folla di persone si riunisce in piazza Lubjanka, sede del KGB, e distrugge la statua del fondatore del servizio segreto

1995 – Made in Heaven dei Queen viene pubblicato nel Regno Unito e negli USA. Curiosità: è l’ultimo album del gruppo pubblicato con la formazione originale dopo la morte di Freddie Mercury, e contiene registrazioni vocali di Mercury affiancate da nuove parti strumentali realizzate dai membri rimasti

1999 – Gli australiani votano per mantenere la regina britannica come loro capo di Stato

Frase del giorno di Frate Indovino:

Per esser gentiluomo è necessario esser cortesi pur con l’avversario

Nati il 6 novembre:

GIULIANO L’APOSTATA

Imperatore e filosofo romano

α 6 novembre 331 ω 26 giugno 363

CESARE LOMBROSO

Scienziato italiano

α 6 novembre 1835 ω 19 ottobre 1909

MANGO

Cantautore italiano

α 6 novembre 1954 ω 7 dicembre 2014

ANTOINE-JOSEPH ADOLPHE SAX

Musicista belga, inventore del sax

α 6 novembre 1814 ω 7 febbraio 1894

Deceduti il 6 novembre:

BUTCH CASSIDY

Famigerato bandito statunitense

α 13 aprile 1866 ω 6 novembre 1908

STEFANO D’ORAZIO

Musicista italiano, batterista dei Pooh

α 12 settembre 1948 ω 6 novembre 2020

PYOTR ILYICH TCHAIKOVSKY

Compositore russo

α 7 maggio 1840 ω 6 novembre 1893

L'immagine del santo del giorno ed alcuni testi sono tratti dal sito https://www.santodelgiorno.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale (CC BY-NC-SA 4.0)

