Nuova piattaforma nazionale dell’anagrafe sanitaria: possibili rallentamenti nei servizi dell’Asl

Written by Redazione• 10:04 am• Pisa, Attualità

PISA – L’Azienda USL Toscana nord ovest informa che, dopo l’attivazione dal 2 marzo della nuova piattaforma digitale unica nazionale per l’anagrafe sanitaria, si stanno registrando alcune criticità tecniche che stanno causando rallentamenti nei servizi collegati.

Le difficoltà potrebbero comportare tempi di attesa più lunghi e possibili disservizi per alcune operazioni, tra cui la scelta o il cambio del medico e del pediatra di famiglia, il rilascio delle esenzioni per patologia o invalidità e altre pratiche legate all’anagrafe sanitaria.

Per ridurre al minimo i disagi, l’Azienda sanitaria sta comunque registrando le richieste dei cittadini che al momento non possono essere gestite, così da poterle prendere in carico successivamente e garantire una risposta appena possibile.

Last modified: Marzo 9, 2026