Nuova Partnership per il Pisa Sc: ecco SEAC sulla maglia

PISA – Mercoledì 11 gennaio è stata sancita ufficialmente presso la Sala Passaponti dell’Arena Garibaldi la partnership tra il Pisa Sporting Club e la SEAC, azienda che opera nel campo dell’energia rinnovabile fino alla fine della stagione sportiva in essere.

di Giovanni Manenti

“I protagonisti sono i rappresentanti di SEAC la cui partnership ci riempie di orgoglio ancor più per il fatto che viene da lontano a dimostrazione di quanto il Brand Pisa sia apprezzato ed in questo ci proponiamo di fare sì che i risultati sportivi possano risaltare il marchio dei nostri sponsor – afferma il presidente nerazzurro Giuseppe Corrado – I dati della Lega ci riferiscono che il Pisa ha avuto ottanta milioni di contatti televisivi per le partite trasmesse, il che conforta il cammino altamente positivo della squadra nel corso del 2022, che ci ha permesso di incrementare a due milioni, la quota annuale dei nostri sponsor, per i quali abbiamo riempito tutti gli spazi disponibili sia sulle divise che allo Stadio, con il solo rammarico di una struttura dello Stadio non all’altezza”.

“Ringrazio il Pisa per averci dato questa opportunità di essere partner di una società che ha un grande seguito di pubblico e ci auguriamo che il progetto iniziato lo scorso anno con la Società nerazzurra possa determinare una crescita comune di entrambe, ricordando che la nostra azienda opera nel settore dell’energia rinnovabile operando attualmente su 14 Regioni. tra cui la Toscana ci vede avere una filiale a Ponsacco”, afferma Alessio Ascione.



“Il fatto di puntare sul Pisa come veicolo di marketing, nasce da un’idea del nostro Direttore di zona Fabio Taccola, il quale mi ha dimostrato quale sia il seguito del Pisa Sc, avendo avuto modo di verificare quale sia il ritorno in termini di visibilità del nostro marchio apposto la scorsa stagione sui pantaloncini, così che ci auguriamo che il fatto di avere stavolta il logo sulla maglietta possa sortire ancora maggiori ritorni e con la speranza di mantenere il rapporto anche nelle prossime stagioni”, afferma Fabio Calarca.

