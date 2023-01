Giuseppe Corrado: “Infortunio di Torregrossa più serio del previsto”

Scritto da admin• 1:44 pm• Pisa SC

PISA – A margine della conferenza stampa di mercoledì 11 gennaio 2023 avente per oggetto l’accordo di partnership con la Società SEAC Spa, il Presidente del Pisa Sporting Club Giuseppe Corrado ha fatto altresì il punto sulla squadra in vista della prossima ripresa del Campionato che attende il Pisa di fronte al Cittadella sabato 14 gennaio alle ore 14 all’Arena Garibaldi.

di Giovanni Manenti

Sull’infortunio di Torregrossa . “Confermo che lo stiramento del giocatore è un po’ più serio di quanto avevamo inizialmente previsto, come rilevato dalla risonanza magnetica, il che sta a significare che il ragazzo dovrà sicuramente saltare le prossime 2/3 gare alla ripresa del Torneo, per poter successivamente tornare a completa disposizione del Mister”.

Sulle strategia di Mercato . “La sessione invernale di mercato viene comunemente detta di “riparazione” in quanto serve a cercare di rimediare errori fatti nella campagna di rinforzo estiva, cosa che, fortunatamente non ci riguarda, in quanto il Campionato sta dimostrando come il Pisa abbia una rosa altamente adeguata per la Categoria sulla base degli acquisti estivi, con il tecnico ad avere due soluzioni per ogni ruolo, avendo compensato la cessione di Birindelli al Monza inserendo in organico Calabresi ed Esteves, così come sul lato sinistro Jureskin – che non dimentichiamo essere un Nazionale croato Under20 – ha la sola sfortuna di avere davanti a sé Beruatto, uno dei migliori, se non il migliore laterale del Torneo Cadetto, per il quale abbiamo fatto un grande sforzo economico per riscattarlo dalla Juventus. In attacco poi, la partenza di Lucca ha visto l’arrivo di Gliozzi che sta disputando un’ottima stagione, oltre a Torregrossa che l’anno scorso era arrivato solo a gennaio, con in più l’aggiunta del talento dei due fratelli Tramoni e di Morutan che danno al reparto una qualità superiore a quella dello scorso Campionato, ragion per cui ci muoveremo solo per valutare alcuni ritocchi, tenendo altresì conto di come un primo rinforzo lo abbiamo già in casa, ovvero Caracciolo che è nuovamente a disposizione”

Sulle prospettive del ritorno . “Il fatto che la squadra sia in serie positiva da metà settembre conforta da un punto di vista numerico sulle possibilità di recuperare nel Girone di ritorno la partenza ad handicap di inizio Campionato, così come si potrebbe pensare che, dopo Genova e Reggio Calabria ci saremo posti alle spalle tutte le trasferte più difficili, anche se questa è una prospettiva impossibile da applicare in pratica, visto che nel Torneo Cadetto ogni partita presenta delle insidie, ancorché sia pienamente soddisfatto di come i ragazzi abbiano saputo riprendersi da un inizio di Campionato sicuramente deludente, in buona parte condizionato anche dalle difficoltà di riprendersi dalla cocente amarezza di vedersi sfuggire all’ultimo istante un sogno come la Promozione in A”.

Un pensiero su Gianluca Vialli . Nell’ultima riflessione consente al presidente Giuseppe Corrado di esprimere un ricordo sullo sfortunato attaccante, da lui personalmente conosciuto, e che, oltre a lodarne le qualità sia professionali che umane per il coraggio e la dignità con cui ha saputo affrontare la terribile malattia, era solito affermare: “Nel Calcio non si perde mai, o si vince o si impara …” e noi, dall’esperienza dello scorso Campionato dobbiamo fare tesoro della stessa per poter sperare di coronare quel sogno di poco sfuggito”.

(Visited 280 times, 287 visits today)

Last modified: Gennaio 11, 2023