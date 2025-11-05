Written by Novembre 5, 2025 6:04 pm Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo, Sport, TOP NEWS HOME PAGE

Novità fiscali nel mondo sportivo: un nuovo ciclo di incontri organizzato da ConfSport Confcommercio Pisa

Primo appuntamento venerdì 14 novembre nella Sala Baleari del Comune di Pisa

PISA – Una serie di incontri dedicati all’approfondimento delle novità fiscali che interesseranno il mondo sportivo: questo il programma della nuova iniziativa del gruppo ConfSport Confcommercio Pisa.

“Siamo lieti di inaugurare questo ciclo di incontri dedicato alle associazioni e società sportive dilettantistiche del territorio, con l’obiettivo di offrire strumenti concreti per affrontare con consapevolezza le evoluzioni normative e gestionali del settore” commenta il Presidente ConfSport Confcommercio Pisa Luca Mattonai “La prima tappa, il 14 novembre a Pisa alle 14.30 presso il Comune di Pisa (Sala delle Baleari), rappresenterà un momento di confronto e formazione, reso possibile grazie alla collaborazione con le istituzioni locali e il contributo di professionisti qualificati. ConfSport intende essere un punto di riferimento per chi opera nello sport, valorizzando il ruolo sociale delle ASD e SSD e accompagnandole nel percorso di crescita e adeguamento alle nuove regole.”

Tema centrale sarà la modifica del regime IVA, che passerà da “fuori campo IVA” a “esente ai sensi dell’articolo 10”, in attuazione di una norma richiesta dall’Unione Europea e destinata ad avere un impatto significativo sulle associazioni e società sportive dilettantistiche.

“Sono incontri molto importanti sul piano formativo del mondo sportivo: dal lato legislativo fino a quello fiscale passando per la tutela etica” afferma la VicePresidente ConfSport Confcommercio Pisa Francesca Bufalini “Il nostro direttivo è fortemente impegnato nel dialogo con le amministrazioni comunali della provincia di Pisa per costruire insieme un futuro sportivo sempre più consapevole, sicuro e partecipato.”

Un ruolo centrale sarà affidato anche al Safeguarder, tema di crescente rilevanza negli ultimi anni all’interno del mondo sportivo che sarà affrontato dall’Avvocato Stefano Gianfaldoni (VicePresidente ConfSport Confcommercio Pisa) e la Dottoressa Psicoterapeuta Veronica Brunetto.

Con questa iniziativa, ConfSport Confcommercio Pisa conferma il proprio impegno a supporto del mondo sportivo, promuovendo momenti di ascolto e informazione su temi di grande attualità e rilevanza operativa.

