Nove gol nel test match contro il Fratres Perignano

PISA – Una leggera pioggia ha accompagnato il test match odierno del Pisa Sporting Club, in marcia di avvicinamento verso il ‘boxing day’ del campionato Cadetto: lunedì 26 dicembre (Stadio “Mazza”, ore 15) i nerazzurri sfideranno la Spal nell’ultimo match dell’anno solare e del girone d’andata.

Sul prato dell’Arena i nerazzurri hanno affrontato in amichevole la formazione del Fratres Perignano militante nel campionato di Eccellenza Toscana; occasione utile per testare la condizione del gruppo e per provare alcune soluzioni tattiche in vista del prossimo impegno ufficiale. Per la cronaca l’amichevole si è chiusa 9-0 in favore dei nerazzurri grazie alle marcature di Mastinu, Masucci, Sibilli, Gliozzi, Torregrossa (2), Gliozzi (2) e Beruatto.

Gli allenamenti del Pisa proseguiranno adesso sempre all’Arena Garibaldi e sempre a porte chiuse; domani pomeriggio e quindi domenica mattina poche ore prima della partenza per l’Emilia.

