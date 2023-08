Notti di fine estate sulle Mura: quattro appuntamenti con il walking cinema in quota

Scritto da admin• 1:59 pm• Pisa, Cultura, Tutti

PISA – Nelle notti di fine estate le Mura di Pisa propongono quattro serate speciali con le Night Experience. Visite in notturna per attraversare con videoproiezioni e racconti la storia della città passeggiando in quota sul camminamento medievale.

Si parte venerdì 25 agosto e sabato 2 settembre, nel 79° anniversario della liberazione di Pisa, con lo speciale che propone testimonianze, documenti e racconti che illustrano con suoni ed immagini il passaggio della Seconda Guerra Mondiale in città. L’entusiasmo dell’entrata in guerra, l’occupazione tedesca, i bombardamenti alleati del ’43, i rastrellamenti nazisti e la resistenza partigiana, il Duomo ricovero degli sfollati e l’incendio del Camposanto, Pisa divisa dal fronte.

A seguire venerdì 8 e 15 settembre il tour classico sulla storia di Pisa e della costruzione delle Mura, un viaggio coinvolgente attraverso i secoli: dal funzionamento ingegnoso delle terme romane ai fasti della Repubblica Marinara, dalla vita di Laura Ruschi alle vicende della fabbrica Marzotto.

Partenza alle 21.30 presso la Torre Piezometrica del Polo Fibonacci, ex Marzotto, con accesso dal camminamento ciclopedonale all’esterno delle Mura che si raggiunge da via San Francesco o da via Vittorio Veneto. Arrivo alle 23 circa in Piazza dei Miracoli. La lunghezza della passeggiata è di circa 2 chilometri. Biglietti a 10 euro (più 1,50 euro di prevendita), gratuito per gli accompagnatori di persone diversamente abili. Le persone con disabilità, previa comunicazione, potranno essere fatte ridiscendere attraverso l’ascensore di Torre Piezometrica non essendo presente ascensore presso Torre Santa Maria. Prenotazione consigliata fino ad esaurimento posti disponibili chiamando lo 0500987480 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, sul sito www.muradipisa.it, ai link bit.ly/Muraliberazione e bit.ly/MuraNight e presso la biglietteria di Torre Santa Maria negli orari di apertura.

I tour sono in collaborazione con l’associazione Acquario della Memoria. CoopCulture, Cooperativa Itinera e Promocultura costituiscono l’associazione di imprese che gestisce il camminamento in quota delle Antiche Mura di Pisa. Realizzate tra il XII e il XIII secolo, le Mura di Pisa sono un esempio dell’architettura militare dell’epoca, un segno della grandezza della Repubblica Pisana e oggi un punto di vista privilegiato da cui ammirare la città.

Condividi la notizia:

Last modified: Agosto 18, 2023