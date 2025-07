Not(t)e d’Estate a Pontedera

Written by admin• 3:41 pm• Pontedera, Attualità, Eventi/Spettacolo

Venerdì in musica tra Piazza Curtatone, Piazza Mazzinghi, Piazza Cavour e Piazza Martiri della Libertà il 18 e 25 luglio

PONTEDERA – L’estate pontederese entra nel vivo e a rendere ulteriormente vivaci e attrattive le notti pontederesi arriva Not(t)e d’Estate, l’iniziativa organizzata da Confcommercio Provincia di Pisa con il patrocinio del Comune di Pontedera, la collaborazione di CollEventi ela compartecipazione della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest Terre di Pisa. Due appuntamenti, venerdì 18 e venerdì 25 luglio, all’insegna della buona musica e della convivialità, con musica dal vivo ed esibizioni live.

“Due serate ideate per animare ulteriormente il centro di Pontedera, iniziative belle e sane con l’obiettivo di portare un pubblico sempre maggiore nella nostra città e far vivere il nostro bellissimo centro cittadino, offrendo a persone, famiglie e visitatori opportunità per vivere tutte le piazze del Corso e non solo, sicuramente un’ottima occasione per stare bene in centro e fare in modo che Pontedera si mantenga un punto di riferimento per il commercio e il turismo in Valdera” dichiara il presidente di Confcommercio Pontedera Lorenzo Nuti,

“Un’occasione importante per vivere la città in questi giorni d’estate, ringraziamo Confcommercio e tutti i pubblici esercizi che si sono resi disponibili per animare queste serate, rispondendo ad uno degli obiettivi concordati in occasione dei tavoli di confronto con le associazioni di categoria” afferma l’assessore al Commercio del Comune di Pontedera Alessandro Puccinelli.

“Ci siamo impegnati fin da subito per favorire una programmazione di eventi in grado di arricchire in altri giorni della settimana le aperture serali del martedì e del giovedì e grazie a Not(t)e d’Estate Pontedera potrà contare su due belle serate di musica e intrattenimento. Ringraziamo in particolare la Camera di Commercio Toscana Nord Ovest per la compartecipazione e l’amministrazione comunale per l’indispensavbile collaborazione” le parole del referente sindacale Confcommercio Pisa Luca Pisani.

Venerdì 18 luglio dalle 21 un doppio appuntamento in Piazza Curtatone e Montanara e Piazza Mazzinghi. In Piazza Curtatone l’esibizione di Giacomo Rossetti, cantatutore, musicista e performer che farà vibrare il centro di Pontedera con i grandi successi della musica italiana e internazionale. In Piazza Mazzinghi emozioni assicurate con il duo Alessandra e Marco in Musica, con la loro combinazione di voci che va dai grandi classici della musica alle hit più recenti.

Venerdì 25 Luglio Not(t)e d’Estate raddoppia in Piazza Cavour con l’energia della giovane rock band Via Vai, pronta a far divertire il pubblico i più grandi successi del rock e pop italiano e internazionale, mentre in Piazza Martiri della Libertà risuoneranno tutte le emozioni della musica live con blues, jazz e swing.

Un’iniziativa ideata con l’obiettivo di creare un contesto ulteriormente vivace e accogliente per tutti coloro che scelgono di trascorrere le sere d’estate a Pontedera, per arricchire ulteriormente il calendario che vede le aperture straordinarie del martedì e del giovedì. Due belle occasioni di intrattenimento musicale che accompagneranno lo shopping serale e amplieranno la programmazione dell’estate pontederese nel mese di luglio, con un filo conduttore di eventi in grado di valorizzare attività commerciali e pubblici esercizi del centro, pronti ad assicurare la massima collaborazione e ad accogliere il pubblico con specialità e offerte dedicate.

