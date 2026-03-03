NO al referendum: Debora Serracchiani a Pisa con Andrea Pertici

Written by Redazione• 12:08 pm• Pisa, Politica

PISA – Prosegue la mobilitazione del PD provinciale a sostegno del No, in vista del referendum costituzionale sulla riforma della magistratura per cui si voterà il 22 ed il 23 di marzo.

“Nello scorso fine settimana sono state tante le iniziative su tutto il territorio” – spiega l’On. Vinicio Peluffo, Commissario della federazione pisana. “Siamo stati presenti con i nostri banchetti e con tantissimi volontari impegnati nei volantinaggi nei mercati e nelle strade e abbiamo organizzato o contribuito a organizzare diversi momenti di discussione e approfondimento. Sappiamo che il nostro lavoro può fare la differenza e abbiamo un ottimo riscontro, di attenzione e consenso verso le ragioni del No.”

Prosegue Peluffo: “È una riforma sbagliata che non serve a separare le carriere dei magistrati, ma vuole indebolirne la funzione rispetto al Governo e alla sua maggioranza parlamentare. Una ferita inaccettabile agli equilibri definiti nella nostra Costituzione, portata avanti da una destra che persegue una forma assoluta di potere.”

Venerdì 6 marzo a Pisa alle ore 18 presso l’Auditorium Maccarrone in via Battisti l’On. Debora Serracchiani, responsabile giustizia nella segreteria nazionale, dialogherà con il costituzionalista Andrea Pertici.

Al dibattito parteciperanno lo stesso Peluffo e i vertici politici e istituzionali del partito pisano.

“Sarà un’ulteriore occasione per riaffermare il nostro impegno e proseguire la mobilitazione”, commenta il Commissario provinciale. “Ringrazio tutti i nostri meravigliosi volontari e ringrazio Debora, impegnata a coordinare la campagna per il partito nazionale, per avere accettato il nostro invito. È un segno di attenzione molto importante per la nostra realtà, che ci motiva ulteriormente.”

Venerdì 6 marzo – ore 18

AUDITORIUM A. MACCARRONE

Provincia di Pisa

VIA CESARE BATTISTI, 14 – PISA

È GIUSTO DIRE NO.

UN VOTO PER DIFENDERE LA COSTITUZIONE.

