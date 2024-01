Nel weekend inizia la fase primaverile del campionato Giovanissimi B: ecco i due gironi

Scritto da admin• 7:44 pm• Pisa, Sport/Altro, Tutti

PISA – Comincia nel prossimo weekend la seconda fase del campionato Giovanissimi B con il nuovo format frutto di un progetto sperimentale, unico in Italia, che ha trovato ampio consenso tra le nostre società.

Grazie alla formula rinnovata infatti, al termine della prima fase autunnale che ha visto la formazione di 18 gironi interprovinciali per un totale di 251 squadre, si sono qualificate ai gironi di merito regionali della fase primaverile 28 squadre suddivise in due gironi da 14, con carattere vicinorio, la cui composizione è stata determinata dalle 9 squadre delle società che vi partecipano di diritto (in quanto presenti nei campionati di merito di tutte le categorie giovanili regionali) e dalle 19 provenienti dai 18 gironi provinciali (la vincente di ogni girone più la migliore tra le seconde dei raggruppamenti). Al termine di questa fase le prime due classificate di ogni girone disputeranno le semifinali e la finale. Un progetto accolto con favore ed entusiasmo dalle società in quanto favorisce maggiore interesse e competitività dando continuità qualitativa al processo di crescita dei ragazzi. Un segnale importante che le nostre società aspettavano da tempo.

Le altre squadre non partecipanti ai due gironi regionali saranno suddivise a seconda della loro posizione in classifica della fase autunnale e saranno inserite o in gironi interprovinciali di merito o in gironi interprovinciali intermedi.

Di seguito la composizione dei due gironi regionali:

GIRONE A

1 ARMANDO PICCHI CALCIO

2 CGC CAPEZZANO PIANORE1959

3 SPORTING CECINA 1929

4 TAU CALCIO ALTOPASCIO

5 GIOVANI FUCECCHIO 2000

6 FOLLONICA GAVORRANO

7 PRO LIVORNO 1921 SORGENTI

8 SAN GIULIANO TERME

9 PIETRASANTA

10 DON BOSCO FOSSONE

11 CALCI 2016

12 BELLARIA CAPPUCCINI

13 PONTE 2000

14 POL. MONTESERRA

GIRONE B

1 AFFRICO

2 LASTRIGIANA

3 SAN MICHELE

4 SCANDICCI 1908

5 SESTESE CALCIO

6 RINASCITA DOCCIA

7 FIRENZE OVEST

8 SETTIGNANESE

9 SANCASCIANESE

10 AQUILA MONTEVARCHI 1902

11 SINALUNGHESE

12 COLLIGIANA

13 ZENITH PRATO

14 PRATO

Last modified: Gennaio 8, 2024