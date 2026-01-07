Navacchio, al via “Presence Catalyst”: corso gratuito per giovani NEET tra i 18 e i 34 anni

Written by admin• 2:53 pm• Attualità, Cascina

PISA- Parte al Polo Tecnologico di Navacchio “Presence Catalyst”, un corso gratuito rivolto ai giovani tra i 18 e i 34 anni che attualmente non studiano e non lavorano. Il percorso è pensato per rafforzare la consapevolezza personale, le competenze relazionali e la presenza nel mondo professionale.

Il corso prevede 50 ore di formazione esperienziale e integra tecniche di comunicazione, sviluppo delle soft skills e strumenti di crescita personale. L’obiettivo è aiutare i partecipanti a riconoscere e valorizzare i propri talenti, migliorare la capacità di lavorare in gruppo e affrontare con maggiore sicurezza i contesti professionali.

Le attività includono momenti di empowerment, team building e orientamento, con un’attenzione particolare alla definizione degli obiettivi personali e lavorativi in coerenza con i propri valori.

Il progetto rientra nell’iniziativa “Accendi il tuo talento”, finanziata dalla Regione Toscana con fondi europei del PR FSE+ 2021–2027, e vede il Polo Navacchio come partner formativo. Le lezioni si terranno nelle aule del Polo Tecnologico, in via Mario Giuntini 63 a Navacchio (Cascina). Al termine sarà rilasciato un attestato di frequenza e, per chi partecipa ad almeno il 70% delle attività, è prevista un’indennità fino a 250 euro.

Il corso è rivolto a giovani residenti nei Comuni di Pisa, Cascina, San Giuliano Terme, Vecchiano, Calci e Vicopisano. Per i cittadini stranieri è richiesta una conoscenza della lingua italiana almeno di livello A2.

Le iscrizioni sono aperte fino al 16 gennaio 2026.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito:

https://polotecnologico.it/corso-gratuito-presence-catalyst/

Un’occasione concreta per i giovani del territorio per sviluppare nuove competenze e costruire il proprio futuro professionale.

