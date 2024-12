Written by admin• 1:03 pm• Eventi/Spettacolo, Pisa

Improvvisazione teatrale per il gran finale della rassegna del Mumu dedicata a Giuseppe Viviani

PISA – Arriva alla conclusione la rassegna che spazio Mumu eAcquario della Memoria hanno dedicato al grande incisore e pittore pisano Giuseppe Viviani. Venerdì 6 dicembre alle 21 gran finale con lo spettacolo teatrale del gruppo Ada – Arsenale delle Apparizioni: ‘Storie improbabili, sulle orme del principe di Boccadarno‘, racconti che prenderanno spunto dai disegni e dall’installazione in mostra, con attori e scrittori al lavoro sotto gli occhi del pubblico. Fra gli artisti in scena Margherita Guerri e Daniele Milano, aprirà la scena il breve atto unico scritto da Federico Guerri “Le tre biciclette”, fra gli scrittori Simone Giusti, Gaia Barillà e Giada Banti. I due improvvisatori saranno pronti a raccontare attraverso gli stimoli del pubblico una storia articolata e ben intrecciata. A bordo “campo” un gruppo di scrittori produrrà articoli, racconti, drammaturgie, poemetti che riprendono e rielaborano la storia appena narrata con stili, suoni e sapori diversi. Il gruppo Ada – Arsenale delle Apparizioni opera a Pisa dal 2006 e nasce da una duplice anima di prosa e improvvisazione, negli anni ha sviluppato format originali di grande successo, spettacoli che porta in teatri e locali, a eventi e iniziative sul territorio per la diffusione dell’arte a tutto tondo.

Dalle 19.30 sarà visitabile la mostra “Omaggi e miraggi per Giuseppe Viviani”. Disegni e dipinti di Aldo Dolcetti, Paolo “Pollo” Cioni, Amanzio Crecchi, Cristina Gardumi, Emanuele Messina, Giovanni Possenti, Tommaso Santucci e Federica Fiorenzani. A cui si aggiungono le incisioni, selezionate da Nicola Micieli, realizzate da Maurizio Boiani, Sandro Bracchitta, Ezio Camorani, Rodolfo Ceccotti, Monica Franchini, Stefano Grasselli, Raffaello Margheri, Vincenzo Piazza, Liliana Santandrea e Laura Stor. Insieme alla videoinstallazione “Batter d’occhi, giochi di sguardi con Giuseppe Viviani”, di Lorenzo Garzella, Serena Luluk Tonelli e Acquario della Memoria: una sequenza di opere in un gioco audiovisivo fra fissità e movimento, alla ricerca delle sottili ragnatele di sguardi che coinvolgono personaggi, autore e spettatore, frammenti di storie che scorrono silenziosi nelle incisioni e nei dipinti, intrecci fatti di complicità e sospetti, di curiosità, desiderio, ironia, disillusione, malinconia.

Dalle 20 apericena su prenotazione a 15 euro spettacolo incluso, dalle 21 spettacolo con offerta minima a 7 euro, necessaria la tessera Mumu/Entes acquistabile a 5 euro. Info e prenotazioni su www.spaziomumu.com e whatsapp al 3716520416.

