“Natale Fatto di Valori”. Un pomeriggio di comunità, festa, educazione e solidarietà al CEP

Written by admin• 8:31 am• Pisa, Eventi/Spettacolo

PISA – Grande successo per l’iniziativa “Natale Fatto di Valori”, organizzata dall’ASI – Comitato Comunale Pisa in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Pisa, che si è svolta presso l‘Oratorio del CEP. Un pomeriggio ricco di sorrisi, giochi, animazione e soprattutto di valori, con una forte attenzione ai temi educativi e sociali.

Hanno partecipato con entusiasmo i bambini della Scuola Materna del CEP e della Scuola Primaria dell’I.C. Toniolo, accompagnati dagli educatori, dalle famiglie e da tanti operatori del territorio. Presente anche il doposcuola Don Bosco, l’Associazione Salesiani Cooperatori – Centro di Pisa, l’Unità Pastorale CEP, la Parrocchia Barbaricina – Sacro Cuore e il doposcuola Sirio dell’ASI Comitato Comunale Pisa, grazie alla disponibilità della Dirigente scolastica Teresa Bonaccorsi.

Durante l’evento grande spazio è stato dedicato al tema del bullismo, con un momento educativo guidato dal Dott. Mario Pisanti, che ha dialogato con i bambini sul rispetto, l’inclusione e il valore delle relazioni positive.

A rendere la giornata ancora più speciale è stata la coinvolgente animazione dell’Associazione Ridolina e dei Clown di Livorno, che hanno portato gioia, sorrisi e magia, trasformando il pomeriggio in una vera festa inclusiva. Fondamentale anche il prezioso supporto di ASD Benessere in Movimento e delle collaboratrici Marzia Simili, Elisa, Noemi, Katia Tognetti e Denise Pacini.

Al termine delle attività sono state regalate ai bambini le borracce offerte da Acque S.p.A. e le medaglie offerte da ASI – Comitato Comunale Pisa, simboli di riconoscimento e appartenenza ai valori dello sport, del rispetto e della comunità.

Un grazie speciale va anche a chi ha contribuito alla merenda: la Panetteria da Paolo, che ha gentilmente offerto la schiacciata, e le realtà commerciali del Quarto del CEP, che hanno offerto bibite e pizza, rendendo la festa ancora più calorosa e condivisa.

Un sentito ringraziamento per la presenza, la vicinanza e l’attenzione al territorio va all’Assessore Giovanna Bonanno, all’Assessore Riccardo Buscemi e al Senatore Claudio Barbaro, che hanno espresso apprezzamento per l’iniziativa e per il forte valore sociale dell’evento.

L’ASI Comitato Comunale Pisa ringrazia tutti coloro che hanno collaborato e partecipato, contribuendo a creare un momento di comunità, inclusione e felicità per i bambini e le famiglie del CEP.

Last modified: Dicembre 20, 2025