“Natale a Teatro” al Verdi di Pisa quattro serate all’insegna di musica cosmica, danza e risate

PISA – Il tradizionale appuntamento di “Natale a Teatro” attraverso quattro serate all’insegna di musica cosmica, danza e risate, costituisce la proposta che quest’anno il Teatro Verdi di Pisa offre alla cittadinanza, con un cartellone mai così variegato e di assoluto livello illustrato presso la Sala Ruffo del Teatro alla presenza della Presidente della Fondazione Teatro Verdi Patrizia Paoletti Tangheroni, dell’Assssore alla Cultira del Comune di Pisa Filippo Bedini, del Direttore dell’Osservatorio Gravitazionale EuropeoMassimo Carpinelli, del Consulente artistico Musiche dal Cosmo Maestro Lorenzo Corti e del Dr. Giuseppe Garcea, Presidente del Lions Club Pisa.

Come detto, sono quattro gli appuntamenti in programma, ad iniziare dal prossimo sabato 23 dicembre alle ore 21, con la prima mondiale di “Alles Walzer“, spettacolo di danza che raccoglie il meglio della produzione di Johan e Josef Strauss, oltre che di Gustav Mahler, portate in scena dalla Compagnia Daniele Cipriani, mentre le coreografie sono affidate a Renato Zanella, già Direttore del Balletto dell’Opera di Stato di Vienna nonché coreografo delle più celebri edizioni del “Concerto di Capodanno” nella Capitale austriaca.

Novità assoluta è ciò che il cartellone prevede venerdì 21 dicembre, sempre alle ore 21, in quanto, in occasione dei 20 anni dalla nascita del Progetto Virgo e grazie alla nuova collaborazione fra il Teatro di Pisa e l’Osservatorio Gravitazionale Europeo, andrà in scena l’evento “Musiche dal Cosmo“, ovvero un concerto con la base delle migliori produzioni di Sir John Williams, compositore americano vincitore di ben 5 Premi Oscar, eseguito dalla “All Stars Orchestra”, formata dalle prime parti dei migliori Teatri Italiani, diretta dal Maestro Carmine Pinto con la consulenza musicale del Maestro Lorenzo Corti.

Si giunge quindi al cambio di calendario, con due classici eventi, vale a dire la sera del 31 dicembre 2023 il Teatro invita la cittadinanza ad attendere la mezzanotte dapprima con una cena servita nel ridotto (inizio ore 19:30 prezzo €.9i5) cui seguirà (ore 21:30, biglietti tra i 15 ed i 35 €uro) la divertente “Traviata in Vernacolo” proposta dal “Crocchio dei Goliardi” – con i biglietti per cena e spettacolo ad essere acquisibili anche separatamente – per poi essere offerto alla Mezzanotte un brindisi beneaugurante, mentre alpomeriggio dell’1 gennaio 2024 (ore 18, prezzo unico €22) si terrà il tradizionale Concerto di Capodanno, organizzato in collaborazione con il Comune di Pisa ed il Lions Club Pisa Host.

Ed in più, in occasione delle festività natalizie, il Teatro presenta un’originale iniziativa, vale a dire la “Verdi Gift Card“, la carta regalo che consente di acquistare un credito spendibile in abbonamenti e biglietti al Botteghino del Teatro di Pisa, una sorta di “regalo diverso” da offrire a propri amici e/o parenti con validità 12 mesi e che può essere un modo nuovo per attirare le persone ad assaporare la magica atmosfera del Teatro stesso.

Soddisfatta delle proposte di questo fine anno, la Presidente della Fondazione Teatro Verdi Patrizia Paoletti Tangheroni. la quale ha sottolineato: “Quest’anno accompagnamo il pubblico pisano con quattro bellissime proposte, la prima delle quali ha luogo il 23 dicembre con uno spettacolo di danza di altissimo livello, un balletto con Orchestra ed eseguito dall’affidabile Compagnia Daniele Cipriani, per poi mandare in scena il 29 dicembre un Concerto che rappresenta un ritorno, in quanto Pisa conosce già la All Stars Orchestra, composta dalle prime parti delle maggiori orchestre italiane, ed organizzato in collaborazione con Virgo, in occasione del ventennale dalla sua fondazione, il cui titolo “Musiche dal Cosmo” prende spunto dall’esecuzione delle musiche del celeberrimo compositore John Williams, autore di famose colonne sonore cinematografiche“.

“La fine dell’anno e l’arrivo di quello nuovo“, conclude Patrizia Paoletti Tangheroni, “abbiamo deciso di festeggiarli all’insegna dell’allegria, ragion per cui la sera del 31 dicembre il palcoscenico sarà occupato dal “Crocchio dei Goliardi Spensierati” che reciteranno una Traviata in vernacolo e, grazie al cielo, con un lieto fine rispetto all’Opera verdiana, per poi brindare assieme al nuovo Anno allo scoccare della mezzanotte, prima di proporre, al pomeriggio dell’1 gennaio, il tradizionale “Concerto di Capodanno” con musiche di assoluta qualità“.

Un cartellone apprezzato altresì dall’Assessore alla Cultura del Comune di Pisa Filippo Bedini, che tiene ad evidenziare: “Da parte dell’Amministrazione Comunale vi sia la piena soddisfazione per il cartellone proposto dal Teatro Verdi, in quanto l’apparente eterogeneità dei quattro spettacoli in realtà li rende uniti da due diversi elementi, il primo del quali è costituito dal taglio popolare, al di là della differenza di registi, livelli e generi, che fa sì che gli stessi siano appetibili a chiunque e non rivolti pertanto esclusivamente a specialisti dei vari settori artistici, con particolare apprezzamento per lo spettacolo in Vernacolo che a Pisa è molto seguito, mentre il secondo è costituito dalla tradizione, visto che si tratta di un ciclo di spettacoli che si inseriscono nella tradizione natalizia facendosi riconoscere per questa caratteristica che viene esaltata sul palcoscenico teatrale, ragion per cui l’Amministrazione è pienamente concorde con l’offerta del Teatro Verdi, auspicando che possa trattarsi di un’occasione per i pisani di avvicinarsi e vivere sempre di più il Teatro, magari anche per chi non lo ha finora frequentato”.

