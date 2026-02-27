Nasce Ballast – Officine Creative: nuovo spazio teatrale a Pisa

Written by Antonio Tognoli• 1:31 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA- A Pisa apre Ballast – Officine Creative, nuovo spazio teatrale e culturale promosso dall’associazione Binario Vivo e dal Teatro Nuovo di Pisa.

Il centro sorgerà in via Giunta Pisano 14, a pochi passi da Piazza dei Miracoli, negli spazi riqualificati di un ex magazzino industriale, con l’obiettivo di diventare un presidio culturale stabile e un punto di riferimento per la cittadinanza.

Le date

6 marzo, ore 18.30 : serata di apertura al pubblico con aperitivo per presentare lo spazio e i progetti.

: serata di apertura al pubblico con aperitivo per presentare lo spazio e i progetti. 13 marzo, ore 11.30: inaugurazione ufficiale alla presenza dei partner e delle realtà che hanno sostenuto l’iniziativa.

Determinante, per l’allestimento degli ambienti, è stato il contributo di IKEA Pisa, che ha donato gli arredi nell’ambito di un programma di sostegno al territorio e alle persone in situazione di vulnerabilità.

«La collaborazione con Binario Vivo nasce dalla volontà di essere vicini al territorio e sostenere progetti capaci di offrire accoglienza e nuove opportunità – dichiara Angela Ilaria Antoniello, Market Manager di IKEA Pisa –. Con la donazione degli arredi vogliamo contribuire alla creazione di uno spazio culturale inclusivo e aperto alla comunità». L’iniziativa rientra nel progetto nazionale “Un posto da chiamare casa”, con cui IKEA Italia ha realizzato negli ultimi dieci anni oltre 800 interventi sociali.

Un nuovo presidio culturale

Ballast si propone come naturale estensione del percorso del Teatro Nuovo di Pisa. Lo spazio sarà dedicato a:

teatro contemporaneo e nuova drammaturgia

residenze artistiche

laboratori e workshop

progetti attenti all’accessibilità e all’inclusione

La programmazione nasce in collaborazione con Theatron 2.0 | Omissis – Osservatorio Drammaturgico e con la Compagnia Remuda Teatro.

Il primo progetto nazionale

Dal 12 marzo al 13 maggio 2026 prenderà il via la rassegna “Spazio Tempo Presente – scritture per il contemporaneo”, che ospiterà sei drammaturghi under 40 pluripremiati con le loro opere.

Un appuntamento che segna l’avvio ufficiale dell’attività di Ballast e che punta a portare a Pisa alcune delle voci più interessanti della scena teatrale contemporanea italiana.

